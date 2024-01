Nick Cassidy heeft zaterdagavond de Formule E E-Prix van Saoedi-Arabië in Diriyah op zijn naam geschreven. De tweede race bleek een prooi voor de Nieuw-Zeelander, die won voor Robin Frijns en Oliver Rowland.

Frijns had een goede zaterdagmiddag achter de rug, nadat hij op P2 was geëindigd tijdens de kwalificatie. Hij werd in de finale van de kwalificatie echter verslagen door Rowland, waardoor hij vanaf P2 moest beginnen aan de race van zaterdagavond. De derde race van het seizoen verliep vervolgens voor Frijns beter dan de eerste twee races. De Nederlander reed tijdens de start naar P1 en bleef daar ook een tijdje rijden, maar het was niet voldoende om eerste te worden. Cassidy reed na vijf rondjes naar P1 en zou vervolgens met iets meer dan een seconde winnen voor Frijns, Rowland, Jake Hughes en Stoffel Vandoorne.

Artikel gaat verder onder video

Bijrol De Vries

Voor Nyck de Vries, die met Mahindra Racing een lastig begin van het seizoen kent, was het wederom een race in de achterhoede. De Nederlander begon weliswaar vanaf P18, in plaats van P22 tijdens de eerste twee races, maar kon tijdens de race maar een paar plekjes opschuiven. De Nederlander eindigde uiteindelijk op P15 en heeft na drie races nog geen punt weten te pakken.