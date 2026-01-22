Zet de Formule 1-kalender 2026 in je agenda met een paar simpele klikken. Abonneer jij je middels onderstaande stappen op de GPFans F1-kalender 2026 dan krijg je direct alle raceweekenden, inclusief starttijden, in je mobiele agenda. Onze agenda is uitgerust met live updates, wat betekent dat als de Formule 1 wijzigingen doorvoert aan een raceweekend, jij dit direct aangepast ziet worden in je agenda. Is dat even handig. Abonneer je nu!

De Formule 1 heeft voor 2026 een kalender gelanceerd met daarop maar liefst 24 evenementen, ofwel Grands Prix, met de eerste race die van start gaat op 8 maart in Australië. Het F1-seizoen van 2026 eindigt pas op zondag 6 december in Abu Dhabi. Een bomvolle kalender dus, die jij in een paar simpele stappen helemaal compleet in je agenda kunt zetten. Omdat onze GPFans F1-kalender voor 2026 een live-module bevat, weet je zeker dat je altijd de juiste data en tijden voorgeschoteld krijgt. Wordt er een race geannuleerd? Wordt het sprintweekend toch weer anders ingedeeld? Onze agenda past zich realtime aan aan de beslissingen die de Formule 1 neemt. Je weet dus zeker dat jouw agenda klopt en volledig up to date is. Zo hoef je niets van het F1-seizoen van 2026 te missen.

Abonneer je op de live F1-kalender 2026

Je kunt je eenvoudig abonneren op de live Formule 1-kalender 2026 van GPFans. Doorloop onderstaande vier stappen en binnen 2 minuten heb je alles in je mobiele agenda staan.

1. Ga in je browser naar deze link van Google Calendar.

2. Log in met je Gmail-account

3. Vul bij 'Agenda toevoegen' de volgende code in:

c_e9aeb579fd1047f1b207bd937cf731c54e63a8f9eaf529bdd121d6d1c45ba6f1@group.calendar.google.com Kopiëren

4. De F1-kalender 2026 is nu geïmporteerd, je hoeft hem alleen nog even zichtbaar te maken door een vinkje te zetten. Je opent je Google Agenda-app, klikt op het menu-icoontje (drie streepjes) en vinkt vervolgens de 'GPFans Formule 1-kalender 2026' aan. Hieronder zie je hoe je dat doet.

Klik hier voor instructies om de Google-agenda te koppelen aan de Apple Agenda.

Maak de F1 2026-kalender zichtbaar in je agenda

Lukt het niet om je te abonneren op de GPFans F1 2026-kalender? Neem dan contact met ons op via [email protected]. Ons team zal je dan helpen de kalender in je agenda te implementeren.

