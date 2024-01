Waar en vanaf hoe laat kun je zaterdag de 24 uur van Daytona volgen?

Na de Dakar Rally en de start van het Formule E-seizoen 2024 gaat komend weekend ook IMSA beginnen aan het seizoen 2024. Dit doen ze meteen met een pittige en tevens historische race: de 24 uur van Daytona. Hoe laat en waar kun je zaterdag en zondag de 24 uur van Daytona, met vijf Nederlanders, volgen?

De 24 uur van Daytona is onderdeel van het IMSA-seizoen, één van de velen endurancekampioenschappen van de wereld. Er zullen elf races verreden worden, waarbij zes races onderdeel zijn van de Michelin Endurance Cup (races van zes uur of langer) en vijf races onderdeel zijn van de WeatherTech Sprint Cup (races van twee uur en veertig minuten of korter), waardoor het een vrij veelzijdig kampioenschap is. Er zijn vier categorieën: GTP (Grand Touring Prototype), Le Mans Prototype 2 (LMP2) en GTD (GT Daytona), die dan weer bestaat uit GTD Pro en GTD. Er zullen vijf Nederlanders actief zijn: Renger van der Zande en Tijmen van der Helm (GTP), Nicky Catsburg (GTD Pro), Larry ten Voorde en Indy Dontje (GTD). Het seizoen van IMSA, een kampioenschap met ook nog zeven Belgische coureurs, zal duren tot 10 oktober en tijdens elke kwalificatie en race worden er punten vergeven. Het eindresultaat is een kampioen in het algemeen klassement en in de vier individuele categorieën.

Kwalificatie Daytona

De kwalificatie voor de 24 uur van Daytona heeft afgelopen weekend al plaatsgevonden. Pipo Derani gaat met Jack Aitken en Tom Blomqvist als team namens Cadillac vanaf P1 beginnen zaterdag, met het team van Van der Zande (ook Cadillac) op P2. De overige Nederlanders starten wat verder naar achteren: P9 (Van der Helm), P26 (Ten Voorde), P43 (Catsburg) en P52 (Dontje). In de LMP2 begint Ben Keating als eerste, terwijl in de GTD en GTD Pro Parker Thompson en Seb Priaulx respectievelijk vanaf pole starten in hun categorie.

Waar kun je de 24 uur van Daytona bekijken?

In Nederland zijn er twee manieren waarop je zaterdag 27 en zondag 28 januari de 24 uur van Daytona kunt volgen. De race begint om 19:40 uur Nederlandse tijd en zal op zondag op hetzelfde moment ook weer eindigen. De race is te zien bij Ziggo Sport, dat op verschillende kanalen (afhankelijk van de andere sport) de race zal uitzenden. Dit zal voornamelijk zijn op Ziggo Sport Racing. Naast deze optie kunnen fans ook via het YouTube-kanaal van IMSA de race volgen.