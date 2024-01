Red Bull Racing gaat net zoals negen andere teams in februari voor het eerst de nieuwe auto, de RB20, aan de buitenwereld tonen. Waar, wanneer en hoe laat kun je voor het eerst de auto van Max Verstappen en Sergio Pérez zien?

Het nieuwe tijdperk is Red Bull Racing tot nu toe, op zijn zachtst gezegd, gunstig gezind. Bij de auto's van het nieuwe tijdperk bleek het grondeffect een belangrijke rol te spelen in het succes van de auto en het team. Adrian Newey had al ervaring met dit soort auto's en ook met porpoising, het stuiteren van de auto op hoge snelheid. Red Bull bleek hier het beste mee om te gaan, terwijl alle andere teams er lang moeite mee hadden. Tegen de tijd dat de andere teams het onder controle hadden, had Red Bull al een flink gat gecreëerd met teams als Mercedes, Ferrari en McLaren. Het team won in 2022 en 2023 dan ook met gemak zowel het kampioenschap bij de coureurs als constructeurs.

2024

In 2024 zullen Red Bull en Verstappen hopen dat ze deze vorm nog een jaartje door kunnen zetten. Dit zal moeten gebeuren met de RB20, de opvolger van de zo succesvolle RB18 en RB19 waar zeker Verstappen zich zo comfortabel in heeft gevoeld. Voor Pérez was het een groot gevecht om balans te vinden en zich comfortabel te voelen in de auto. Met het aflopende contract van de Mexicaan en de toenemende druk vanuit andere coureurs zal Pérez in 2024 dit vertrouwen wel moeten vinden. Pérez zal dan ook hopen dat de RB20 zijn grootste vriend gaat worden.

Lancering RB20

Dat de lancering van de RB20 op 15 februari gaat zijn, voorlopig als laatste van de tien teams (zijn nog in afwachting van lanceerdatum Haas en AlphaTauri), was al bekend. Nu is ook bekend waar de lancering van de RB20 te zien is en hoe laat het evenement begint. Op de site van Red Bull Racing loopt een timer, waardoor het duidelijk is dat donderdag 15 februari om 09:00 uur lokale tijd (Groot-Brittannië), wat 10:00 uur Nederlandse tijd is, het evenement begint. De lancering zal te zien zijn via een livestream op het YouTube-kanaal van Red Bul of op de site van Red Bull Racing.