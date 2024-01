Ga met TUI richting de Grand Prix van Spanje v.a. €499,

Redactie



Eind juni staat de Grand Prix van Spanje op het programma. Vaak toch wel één van de meest verrassende raceweekenden om bij te wonen. Wie kan zich nu niet de memorabele eerste overwinning van Max Verstappen uit 2016 herinneren. Het gebeurde allemaal op het Circuit de Barcelona-Catalunya en met TUI kun jij de 2024-editie van dichtbij gaan meemaken, al vanaf slechts 499 euro per persoon.

In 2024 is de Grand Prix van Spanje de tiende race van het Formule 1-wereldkampioenschap. Max Verstappen domineerde de afgelopen twee seizoenen de race, na Lewis Hamilton die eerder vijf keer op rij won van 2017 tot 2021. In de jaren daarvoor zagen we ook verrassende winnaars, waaronder Verstappen met zijn eerste overwinning in 2016, maar ook Pastor Maldonado, die zijn enige zege uit zijn carrière wist te pakken in Spanje. Een verrassing zit in Barcelona dus in een klein hoekje en daardoor is de Grand Prix toch wel een must voor elke Formule 1-liefhebber.

Ideale uitstapje voor zonaanbidders

Het circuit ligt midden in Catalonië, één van de zeventien Spaanse autonome gemeenschappen in het noordoosten van het Iberisch Schiereiland. Zonliefhebbers worden dan ook ondergedompeld in het aangename Middellandse Zeeklimaat, met temperaturen die kunnen oplopen tot dertig graden Celsius. TUI biedt dan ook accommodaties aan die gelegen zijn aan de Costa Brava, zodat een tripje naar de Grand Prix van Spanje makkelijk kan worden gecombineerd met een zonvakantie.

Combineren met stedentrip

Het raceweekend combineren met het bruisende leven in Barcelona is natuurlijk ook mogelijk. Zo biedt TUI ook de combinatie aan met een stedentrip. Lekker slenteren op de La Rambla of de Sagrada Família eens met eigen ogen zien, Barcelona is dé stad bij uitstek voor sightseeing. En ook voor lekker eten ben je in Spanje aan het juiste adres. De meest overheerlijke tapas vind je op vrijwel iedere straathoek. Van de welbekende patatas bravas, tot de pimientos de padron en de croquettas. Allemaal perfect op smaak!

Boek je Formule 1-reis nu bij TUI

Zet je koffers maar vast klaar, want met TUI vertrek je zonder zorgen richting het zonovergoten Barcelona. Of je nu kiest voor het vliegtuig of eigen vervoer, het wordt een reis om nooit meer te vergeten. De Grand Prix van Spanje bezoeken is zoveel meer dan racen alleen. La ciudad de Gaudí, ofwel Barcelona, geeft je desgewenst een combinatie van zon, zee, strand, sightseeing, overheerlijk eten en een fantastische cultuur. Ben jij er klaar voor? Boek dan snel je TUI-reis voor de Grand Prix van Spanje 2024, want voor je het weet is deze zeer gewilde race weer compleet uitverkocht. Klik hier om direct je Formule 1-reis met TUI te reserveren!