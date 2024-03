De Formule E was dit weekend in Tokio (Japan) voor de vijfde race van het seizoen. De stand van zaken bij de coureurs en constructeurs in de elektrische raceklasse, waarin Nyck de Vries en Robin Frijns actief zijn.

Het seizoen 2024 in de Formule E bestaat dit jaar uit zestien races na het afgelasten van het raceweekend in Hyderabad (India). Er zijn zes double headers in 2024, raceweekend met twee races (op zaterdag en zondag). Elf teams doen mee in 2024, teams die uit twee coureurs per team bestaan. In totaal doen er dus 22 coureurs mee aan het seizoen, waaronder veel oude bekende uit de Formule 1, 2022-wereldkampioen Jake Dennis en Nederlanders Frijns en De Vries.

Stand coureurs

Het was Pascal Wehrlein die in Mexico Stad goed begon aan het seizoen. De Duitser veroverde pole position en won, na voor het merendeel de race op P1 te hebben gereden, vervolgens ook de eerste E-Prix van het seizoen. Hij hield Sebastien Buemi en Nick Cassidy achter zich. Frijns kwalificeerde zich als zevende, maar zou na negen rondjes al uitvallen dankzij een crash. De terugkeer van De Vries leverde de Nederlander geen punten op. Hij werd vijftiende, nadat hij vanaf P22 begon.

In Saoedi-Arabië waren het vooral Cassidy en Dennis die goede zaken wisten te doen door allebei een race te winnen. Ook Frijns deed het aardig. Hij werd tweede tijdens de tweede race in het Midden-Oosten. De volgende race in São Paulo verliep wat minder voor de Nederlandse coureur: hij kwam slechts als negentiende over de streep. Dit terwijl De Vries als veertiende eindigde. Het was Wehrlein die goede zaken deed en het gat tot de uitvallende Cassidy heeft laten slinken tot vier punten. Sam Bird steeg door zijn zege naar de zesde plek. In Japan won Maximilian Günther de race, terwijl Frijns negende werd en De Vries uitviel.

Wehrlein staat nu met 63 bovenaan, voor Cassidy (61 punten). Oliver Rowland staat op P3 met 54 punten, terwijl Jake Dennis en Günther de top vijf afmaken. Frijns zien we met 21 punten terug op P9, terwijl De Vries met nul punten op de twintigste plek staat.

Bij de constructeurs staat Jaguar met 100 punten bovenaan, voor Porsche (83 punten) en Andretti (70 punten). Alleen Mahindra Racing, het team van De Vries, heeft nog geen punten veroverd in 2024.

