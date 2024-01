Brian Van Hinthum

Vrijdag 12 januari 2024 20:18

Red Bull Racing heeft sinds de intrede in de Formule 1 zichzelf weten op te werken tot een topteam in de koningsklasse. Christian Horner legt uit waarom het energiedrankjesmerk zich überhaupt in de motorsportwereld heeft gemanifesteerd.

Daar waar Mercedes en Lewis Hamilton jarenlang zorgden voor de nodige voorspelbare races en uitslagen, waren het dit seizoen Red Bull Racing en Verstappen die een ongekende en nog nooit eerder vertoonde vorm van dominantie lieten zien. Slechts één keer wist er een andere auto dan de RB19 te zegevieren, toen Carlos Sainz er tijdens de Grand Prix van Singapore met de overwinning vandoor ging. Verstappen eindigde zelf uiteindelijk nog negentien zeges in 22 races, waarmee hij misschien wel het meest dominante seizoen in de historie wist te rijden.

Passie voor racen

Vanzelfsprekend werd dus ook de titel bij de constructeurs gepakt door het Oostenrijkse team, iets wat ze al zes keer lukte. Natuurlijk is het team wel een soort van vreemde eend in de bijt, daar andere teams vaak nauwe banden met de motorsport hebben en Red Bull een energiedrankjesfabrikant is. Horner legt aan CNBC uit wat het team met de racerij heft. "Volgens mij zijn de aandeelhouders altijd gepassioneerd geweest over racen en de Formule 1. Ze zagen het als het perfecte platform om het merk op te manifesteren."

Enorm bereik

De Brit vervolgt: "Het is de meest bekeken sport naast de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap voetbal. Dat vindt echter pas eens per vier jaar plaats, terwijl de Formule 1 elke twee weken is. We hebben een enorm wereldwijd bereik en een groot aantal volgers. Het is de best mogelijke manier, niet alleen voor Red Bull, maar ook voor al onze partners, om het merk te promoten", besluit de teambaas die al vanaf het begin van het Red Bull-project betrokken is bij de Oostenrijkse formatie.