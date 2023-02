Jan Bolscher

Vrijdag 10 februari 2023 17:29

Mick Schumacher heeft inmiddels een stoeltje laten aanmeten in de fabriek van het Formule 1-team van Mercedes, maar de Duitser zal nog even geduldig moeten zijn voordat hij zijn eerste meters in een Zilverpijl af kan werken.

Schumacher werd vier jaar geleden opgenomen in het opleidingsprogramma van Ferrari, waarna hij in 2021 zijn Formule 1-debuut bij het team van Haas mocht maken. De Amerikaanse renstal besloot na twee seizoenen echter weer met hem te breken. Ook Ferrari liet de 23-jarige Duister los, waardoor zijn carrière in de koningsklasse vroegtijdig op een dood spoor leek te raken. Mercedes besloot Schumacher echter een reddingsboei toe te gooien in de vorm van een contract voor de rol van reservecoureur in 2023.

Reservecoureur

Ook McLaren mag aankomend seizoen in geval van nood een beroep op hem doen, wat Schumacher de kans geeft in beeld te blijven in de paddock. Toch zal hij waarschijnlijk nog een tijdje moeten wachten voordat hij weer achter het stuur van een Formule 1-wagen zit. Want alhoewel hij zich inmiddels een stoeltje voor de Mercedes W14 aan heeft laten meten, staan er nog geen testritten op het programma. Dat bevestigt een woordvoerder van het team tegenover het Duitse Auto, Motor und Sport.

Testdagen Bahrein

Tijdens de testdagen in Bahrein eind deze maand wordt Schumacher - logischerwijs - ook niet ingedeeld. Lewis Hamilton en George Russell krijgen daar beiden anderhalve dag om kennis te maken met het nieuwe wapenfeit. Schumacher zal aankomend seizoen het grootste deel van de raceweekenden bijwonen zodat hij in kan stappen als hij plots Hamilton of Russell moet vervangen bij Mercedes. Hij hoeft echter niet met zijn armen over elkaar op een krukje te zitten tot zijn kans voorbij komt. Tussen de races door zal hij namelijk veel simulatiewerk voor het team verrichten vanaf de fabriek in Brackley.

