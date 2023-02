Jan Bolscher

Vrijdag 10 februari 2023 21:15

Guenther Steiner vertelt niet te weten waarom er een elfde team aan de Formule 1-grid toegevoegd zou moeten worden. Volgens de Haas-teambaas zijn er namelijk geen voordelen, maar alleen risico's.

De winterstop stond in het teken van getrouwtrek tussen de Formule 1-teams en de FIA. Het motorsportorgaan - en met name kopstuk Mohammed Ben Sulayem - ziet voordelen in het toelaten van een elfde of zelfs twaalfde team op de grid, maar het overgrote deel van de huidige tien renstallen staat daar wat minder welwillend tegenover. Dit met name vanwege het financiële nadeel dat het toelaten van meer teams heeft op de bestaande teams. Zo zou het prijzengeld bijvoorbeeld over meer teams verdeeld moeten worden. Toch heeft de FIA eerder deze maand het proces gestart waarbij eventuele nieuwkomers hun interesse kenbaar kunnen maken. Dit loopt tot 30 april, waarna ervoor 30 juni een definitief oordeel wordt geveild.

Geen voordelen

"De tien teams die nu meedoen zijn financieel stabiel en hebben het goed voor elkaar", vertelt Steiner tegenover Sky Sports F1. "Het is een heel gezond milieu op dit moment, niemand heeft het moeilijk. Als je een elfde team toevoegt en de economie daalt wat, kunnen mensen ineens moeite krijgen met overleven. Waarom zou je dat risico nemen als er geen voordeel is? Wat is het voordeel van een elfde team?" Steiner geeft aan dat het aan de FIA en de FOM is om te beslissen, maar steekt zijn mening niet onder stoelen of banken: "Er zijn alleen risico's aan verbonden, geen voordelen."

Nieuwe deelnemers

Een nieuw team zou 200 miljoen dollar moeten betalen om tot de Formule 1 toe te kunnen treden, wat vervolgens verdeeld zou worden over de tien huidige teams om het verlies qua prijzengeld te compenseren. Verschillende kopstukken vanuit de teams hebben inmiddels echter laten weten dat deze cijfers niet overeen komen. Sinds de FIA de inschrijving voor nieuwe deelnemers heeft geopend hebben meerdere partijen zich gemeld. Andretti Cadillac is hiervan de meest serieuze, maar ook Panthera Team Asia zegt in 2026 op de grid te willen staan.

