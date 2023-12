Brian Van Hinthum

Sergio Pérez mag na een veelbewogen jaar in 2024 weer gewoon bij Red Bull Racing instappen naast Max Verstappen. Na het jaar loopt echter zijn contract bij het team af en Christian Horner legt uit wat de Mexicaan moet doen om een contractverlenging af te dwingen.

Het seizoen van Pérez is na zijn uitstekende start snel bergafwaarts gegaan en gedurende de tweede seizoenshelft kwamen er steeds meer geruchten over de toekomst van de Mexicaan. De Red Bull-leiding zou zelfs gewezen hebben op het binnenhalen van de tweede plek in het wereldkampioenschap, al maakten Horner en Helmut Marko duidelijk dat dat niet waar was. Ondanks de geruchten die ontkracht zijn, was het toch wel fijn voor de Mexicaan dat hij in de beste auto van het veld in Las Vegas inderdaad beslag wist te leggen op de tweede plek achter Verstappen.

Belangrijk jaar voor Pérez

Daarmee kwam er uiteindelijk wel een stop op de geruchten over de toekomst van het Red Bull-zitje voor komend seizoen. Voor 2025 zal het weer helemaal anders zijn, want na komend seizoen loopt Pérez zijn contract af. Horner legt in gesprek met Autosport uit wat hij van Pérez verwacht in de strijd om contractverlenging. "Ik denk dat we in een luxepositie zitten. We hebben geen haast. We hebben een hoop opties en het is Checo die zijn stoeltje kan verliezen. We staan achter hem, hij is onze coureur voor 2024. Als hij het volgend seizoen geweldig doet, hebben we geen reden hem te vervangen voor 2025."

Verbeterpunt

Horner vervolgt: "Dat wordt gebaseerd op zijn prestaties over een groot gedeelte van het seizoen." De Brit stipt vervolgens aan waar het beter kan bij de man uit Guadalajara. "Bij Checo waren zijn race pace en het racen vaak van zeer hoog niveau. Zijn prestaties in de kwalificatie is waarschijnlijk het gebied waar hij zich in de winter op moet gaan focussen. Hij weet verder zelf ook prima dat hij zijn kwalificaties moet verbeteren, dus hij hoeft niet van heel ver te komen", besluit de Red Bull-teambaas.