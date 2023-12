Brian Van Hinthum

Het zitje bij Red Bull Racing in 2025 is natuurlijk erg gewild en er zijn meerdere kapers op de kust. Het contract van Sergio Pérez loopt na 2024 op zijn einde, ook al wordt de Mexicaan met enige regelmaat gelinkt aan een vroegtijdig vertrek. Christian Horner vertelt nu over de toekomstplannen voor 2025.

Met name aan het begin van het seizoen leek het er goed uit te zien voor Pérez, toen hij twee overwinningen in de eerste vier races van het seizoen op zijn naam wist te zetten. Vanaf de Grand Prix van Miami leek de Mexicaan echter geknakt te zijn door Max Verstappen en vanaf dat moment is het behoorlijk bergafwaarts gegaan met de coureur uit Guadalajara. Zo wist hij gedurende het seizoen vijf keer op een rij niet door te stoten tot Q3 en beleefde hij een flink aantal onnodige crashes.

Beste dynamiek

Uiteindelijk lukte het de Mexicaan om de rug enigszins te rechten en noteerde hij nog een aantal goede resultaten. Bovendien wist hij plek twee in het wereldkampioenschap veilig te stellen en dus zien we hem in 2024 gewoon weer op de grid. Hoe het er in 2025 uit gaat zien bij Red Bull, gaan we nog zien. Horner doet in gesprek met Sky Sports een boekje open. "Als team zijnde wil je het meest competitieve paar mogelijk hebben en de beste dynamiek binnen het team realiseren", vertelt de Brit.

Intern of extern

Hij vervolgt: "Max en Checo zijn een ontzettend succesvol duo geweest. Checo is in zijn drie jaar bij ons vierde, derde en tweede geworden. Hij zit dus op een goed traject. Daniel [Ricciardo] is natuurlijk vrij bekend bij ons. Het is geweldig om hem terug te hebben bij Red Bull. Alles ligt op dit moment open voor 2025 en verder. Voor ons is het niet slecht om interne opties te hebben, terwijl er ook extern een hoop te vinden is", besluit de teambaas.