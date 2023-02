Jan Bolscher

Vrijdag 10 februari 2023 19:20

Daniel Ricciardo verwacht aankomend seizoen regelmatig contact te hebben met Max Verstappen en Sergio Pérez. De Australiër gaat dit jaar bij Red Bull Racing aan de slag als derde coureur.

Ricciardo en Red Bull Racing zijn geen onbekenden van elkaar. De man uit Perth reed tussen 2014 en 2018 voor de Oostenrijkse grootmacht, waarna hij besloot de overstap te maken naar Renault. Ricciardo voelde zich destijds naar eigen zeggen niet langer gesteund door Red Bull Racing en had het idee dat het team zich steeds meer naar Verstappen vormde. Het huwelijk met Renault bleek echter al snel geen gelukkige vanwege de tegenvallend performance van de Franse fabrieksformatie, en dus besloot Ricciardo eind 2020 naar McLaren over te stappen.

Artikel gaat verder onder video

Derde coureur

Ook in Brits dienstverband kreeg de goedlachse coureur nooit écht voeten in de aarde. Ricciardo had zowel in 2021 als 2022 moeite met de auto, waarna werd besloten zijn contract vroegtijdig te ontbinden. Aankomend seizoen gaat hij daarom aan de slag als derde coureur bij Red Bull Racing, waarmee hij terugkeert op het oude nest. Zijn werkzaamheden zullen voornamelijk uit promotionele activiteiten bestaan, maar daarnaast zal Ricciardo aan de slag gaan op de simulator om bij te dragen aan de doorontwikkeling van de RB19.

Het team beter maken

"Zodra ik aan het zwaardere werk op de simulator begin, weet ik zeker dat ik veel contact met Max en Sergio zal hebben en dat we veel berichtjes naar elkaar zullen sturen", vertelt Ricciardo bij de Duitse tak van Motorsport.com. "Zo van: 'Jongens, dit voelde ik. Wat vinden jullie daarvan? Gebeurt daar op de baan hetzelfde als wat ik ervaar?' Als ze met dingen naar mij toekomen, help ik graag. Ik probeer het team te laten ontwikkelen en beter te maken", klinkt het.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)