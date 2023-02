Jan Bolscher

Woensdag 8 februari 2023 19:28

De start van het nieuwe Formule 1-seizoen komt steeds dichter bij, en dat betekent dat een groot deel van de coureurs inmiddels hun helmdesgin voor dit jaar wereldkundig hebben gemaakt. Op woensdag was het de beurt aan Valtteri Bottas en Zhou Guanyu.

Alfa Romeo lanceerde afgelopen maandag het nieuwe wapenfeit voor aankomend seizoen: de C43. De Zwitserse renstal heeft gekozen voor een zwart met rode livery, waarmee het wit van de afgelopen jaren tot het verleden behoort. Het ontwerp viel goed bij een groot deel van de fans, en hetzelfde geldt voor de nieuwe helmdesigns van Valtteri Bottas en Zhou Guanyu. Met name de hoofdbescherming van de 33-jarige Fin kent een bijzonder detail: het design komt uit de koker van zijn vriendin Tiffany Cromwell. Samen hebben ze gekozen voor een kleurenpatroon waarbij zwart en blauw de boventoon voeren.

Jaar van het konijn

Op het nieuwe helmdesign van Zhou komt het paars terug dat we kennen van zijn debuutseizoen afgelopen jaar, maar de 22-jarige Chinees heeft de witte tinten dit keer achterwege gelaten. In plaats daarvan komen er vooral gele en oranje kleuren terug op de helm. Verder is er op de achterkant van de helm een konijn terug te vinden. Daarmee verwijst Zhou naar het jaar van het konijn, dat op 22 januari van start is gegaan volgens de Chinese jaartelling. Geslaagd of toch niet? Laat het weten middels een reactie.

🐰 NEW HELMET!



Fresh colourway for the year of the rabbit! ❤️‍🔥🐇@BellRacingHQ 🎨 @KVDesign_helmet pic.twitter.com/4jTDyVunkg — 周冠宇 | Zhou Guanyu 🇨🇳 (@ZhouGuanyu24) February 8, 2023