Brian Van Hinthum

Maandag 11 december 2023 17:09

Sergio Pérez ging na twee overwinningen in Djedda en Bakoe als 'King of the Streets' door het leven, al won de Mexicaan daarna geen enkele race meer. Max Verstappen haalde in die periode alleen maar motivatie uit die benaming en blikt terug op de overwinningen die hij aan zijn teamgenoot moest laten.

Het seizoen van 2023 begon nog uiterst interessant bij het team van Red Bull Racing. Verstappen en Pérez deelden de overwinningen tijdens de eerste vier races van het seizoen, waarbij de Mexicaan er met de zeges op de twee stratencircuits in Djedda en Bakoe vandoor ging. Het bleken achteraf echter de laatste twee wapenfeiten van de coureur uit Guadalajara te zijn, want Verstappen schreef - op de race in Singapore na - vervolgens alle Grands Prix op zijn naam, waardoor hij uiteindelijk op negentien zeges in 2023 kwam te staan.

Verkeerde motivatie

De goede start van Pérez aan het seizoen zorgde echter voor een hoop vertrouwen en hoop in zijn thuisland en de routinier kreeg dan ook vrij snel de bijnaam King of the Streets, ook gezien zijn geschiedenis op de stratencircuits. Verstappen legt in de Viaplay-documentaire 'Max Verstappen: Near Perfect' uit dat hij alleen maar gemotiveerd werd door de lofzang voor Pérez. "Het maakt mij alleen gemotiveerd om te laten zien dat dat niet zo is. Het is eigenlijk de verkeerde motivatie voor de andere mensen. Het is niet dat ik daar bang van word", lacht Verstappen.

Mexicaanse media

Met name de manier waarop er in Midden- en Zuid-Amerika geschreven werd, zorgde voor motivatie. "Bepaalde media, zoals in Mexico en de Spaanse media, die hypen dat natuurlijk. Mensen hopen natuurlijk op een titelgevecht.' Verstappen stelt ook dat de eerste races sowieso niet goed aansluiten bij zijn rijstijl. "Aan het begin van het seizoen zitten nooit de circuits die perfect bij mij passen. Die komen daarna pas. De wat snellere circuits. Ik maakte me op dat moment helemaal geen zorgen. Ik moest gewoon bepaalde details aan elkaar vastknopen. Dat is na Bakoe redelijk goed gelukt."