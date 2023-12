Nu beschikbaar: F1-tickets voor de Grand Prix van Italië op Monza v.a. 255 euro

Redactie

Maandag 4 december 2023 14:00 - Laatste update: 15:37

Tickets voor de F1 Grand Prix van Italië op het Autodromo Nazionale Monza zijn nu verkrijgbaar. De kaartverkoop voor deze zinderende race op de Temple of Speed is zojuist gestart en jij kunt daarom nu via de GPFans Ticketshop beslag leggen op de eerste weekendtickets. De prijzen beginnen al vanaf 255 euro, maar OP = OP!

Ben jij klaar voor een onvergetelijke race-ervaring vol adrenaline, snelheid en legendarisch autosportvermaak? Dan is de F1 Grand Prix van Italië op het iconische Autodromo Nazionale Monza dé plek waar jij moet zijn volgend jaar. In het weekend van 30 augustus t/m 1 september 2024 vindt deze iconische race plaats - en dat betekent dat je niet alleen geniet van brullende motoren en een fantastische race, maar hoogstwaarschijnlijk ook van het heerlijke Italiaanse zomerweer. Ben je klaar op het circuit, dan is er in en rondom Monza genoeg te beleven. Weelderige parken, historische architectuur en gastronomische hoogstandjes. Genieten dus!

Autodromo Nazionale Monza iconisch Formule 1-circuit

Het Autodromo Nazionale Monza is een iconisch en opwindend circuit. Met zijn lange rechte stukken en legendarische snelheidsbanen, biedt Monza een unieke uitdaging voor de coureurs en zorgt het voor adembenemende races die je nergens anders vindt. Het circuit staat bekend om zijn hoge snelheden en spectaculaire races, waardoor het een onmisbare bestemming is voor liefhebbers van de autosport.Het Autodromo Nazionale Monza wordt niet voor niets de Temple of Speed genoemd. Bereid je voor op een spectaculair weekend vol rokende banden, bulderende motoren en ongeëvenaard racen terwijl de coureurs de beruchte bochten aan de tand voelen, waaronder de historische Curva Parabolica.

De Tifosi zorgt op Monza altijd voor een fantastische sfeer

Bestel nu je kaarten voor de F1 Grand Prix van Italië

Mis deze kans niet om de F1 Grand Prix van Italië op Monza mee te maken, waar snelheid, passie en Italiaanse flair samenkomen voor een onvergetelijk weekend vol spektakel! Kom en laat je meeslepen door de ongeëvenaarde magie van de Formule 1 op een van 's werelds meest iconische circuits. Boek nu snel je tickets via de GPFans Ticketshop, want voor je het weet is deze race volledig uitverkocht. De kaarten gaan al vanaf 255 euro over de toonbank.

👉 Klik hier om je tickets voor de F1 Grand Prix van Italië te bestellen!