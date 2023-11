Silly Season 2025: vier interessante zaken om in 2024 in de gaten te houden

Brian Van Hinthum

Donderdag 30 november 2023 17:30

Doorgaans is Silly Season één van de interessantere aspecten binnen een Formule 1-seizoen. De laatste jaren zagen we met de stoelendansen de nodige interessante dingen gebeuren. Dit jaar viel het allemaal echter enorm tegen, al lijken we ons volgend jaar wél voor een hoop spektakel op te kunnen maken.

Het Silly Season-seizoen voor 2024 viel dit jaar behoorlijk tegen. Maar liefst negentien van de twintig stoeltjes die op dit moment door de coureurs bezet worden, zijn volgend jaar in handen van dezelfde rijder. Het laatste stoeltje blijft mogelijk bezet door dezelfde coureur. Logan Sargeant is namelijk de enige die nog niet zeker is van zijn plek op de grid van 2024, al lijkt de kans wel steeds groter dat we hem volgend jaar opnieuw in de Williams gaan zien. Daarmee lijkt het Silly Season van dit jaar zonder enige vorm van vuurwerk als een nachtkaars uit te gaan. Een teleurstelling.

Maar niet getreurd, in 2024 kunnen we - zoals het er nu naar uit ziet - wel een hoop leuks gaan verwachten. Veel van de contracten van de coureurs liepen na afgelopen seizoen nog gewoon door. Richting 2025 ziet het er echter een heel stuk anders uit als we een klein kijkje nemen bij de contracten van de coureurs. Maar liefst elf van de 2024-coureurs beschikken namelijk over een contract dat na volgend seizoen afloopt. Onder hen zijn namen als Sergio Pérez, Fernando Alonso, Alex Albon en beide Ferrari-coureurs. We zetten vier interessante zaken om volgend jaar te volgen op een rijtje.

Wat gaat er gebeuren met Pérez?

We beginnen met misschien wel de meest in het oog springende naam van het hele stel: Checo Pérez. Er is natuurlijk dit jaar al een hoop gezegd en geschreven over de man uit Guadalajara. Het seizoen van Pérez is na zijn uitstekende start snel bergafwaarts gegaan en gedurende de tweede seizoenshelft kwamen er steeds meer geruchten over de toekomst van de Mexicaan. Door zijn povere prestaties, werd er zelfs gespeculeerd over een vroegtijdig vertrek, nog voordat zijn contract na 2024 afloopt. Na een aantal betere races aan de staart van het 2023-seizoen, wist hij de tweede plek in het wereldkampioenschap veilig te stellen en lijkt ook het zitje richting 2024 definitief veiliggesteld. Volgend jaar moet hij echter weer gaan rijden voor wat hij waard is, wil hij in 2025 opnieuw naast Max Verstappen rijden in de Formule 1.

Er hangen een aantal coureurs in de nek van de Mexicaan die azen op het zitje van Pérez en de nummer twee van afgelopen seizoen wordt daarnaast ook een dagje ouder. Liam Lawson, de man die dit jaar in mocht vallen voor de geblesseerde Daniel Ricciardo, liet zien uitstekend te kunnen rijden. Ook Ricciardo zelf hoopt nog altijd een stoeltje naast goede vriend Verstappen te bemachtigen. Veel van de toekomst van Pérez zal in zijn eigen handen liggen. Mocht hij volgend jaar bewijzen zijn vertrouwenscrisis achter zich te laten en de ideale tweede man achter Verstappen te zijn, lijkt er geen reden voor Helmut Marko en consorten te zijn om Pérez de deur te wijzen en zit er wellicht een contractverlenging van één jaar in. Zakt hij net als in 2023 wel weer meermaals door het ijs, wordt de kans op een nieuwe teamgenoot voor Verstappen ineens wel heel groot.

Wat gaat er gebeuren bij Ferrari?

Dan de situatie bij Ferrari, waar zowel Charles Leclerc als Carlos Sainz na 2023 uit het contract loopt. De Monegask en Spanjaard worden doorgaans als één van de beste rijdersduo's op de grid gezien en de Maranello-formatie zelf zal mogelijk dan ook graag doorwillen met beide coureurs. Van het Ferrari-tweetal lijkt voornamelijk Leclerc zijn hart in Italië te liggen, iets wat hij zelf ook al meermaals aangaf. "Het is mijn grootste doel en mijn grootste droom is om wereldkampioen te worden bij Ferrari, dat wil ik boven alles halen. Als daar ook maar de kleinste kans toe is, dan twijfel ik er niet aan om hier te blijven", zei de Monegask in augustus nog.

Veel zal er toch wel afhangen van de wagen en resultaten die Ferrari volgend jaar kan gaan boeken. Leclerc liep dit seizoen met alle pech die hij had al meermaals met de ziel onder de arm rond en uiteindelijk toch graag wil meestrijden om de wereldkampioenschappen. Toch lijkt Leclerc in ieder geval van plan door te willen in Maranello, iets wat toch wat anders lijkt te liggen bij Sainz. De Madrileen wordt regelmatig in verband gebracht met een overgang naar het Audi-project, dat vanaf 2026 van start gaat. In augustus circuleerden er zelfs geruchten dat de Spanjaard al een voorcontract getekend zou hebben bij Audi, een gerucht dat door de entourage van Sainz weer werd ontkend. Eén ding is zeker: de fans van Ferrari gaan een onzeker jaar tegemoet wat betreft de line-up voor 2025.

Fernando Alonso: wil hij nog door?

Vervolgens Fernando Alonso, de Spaanse veteraan die dit jaar knap vierde wist te worden in het wereldkampioenschap. Alonso baarde halverwege het 2022-seizoen opzien, toen hij plotseling besloot om het team van Alpine, de renstal waar hij onder de naam Renault groot werd en twee wereldkampioenschappen pakte, in te ruilen voor het team van Aston Martin. Dat team bungelde juist in dat jaar regelmatig onderaan in de koningsklasse en veel fans keken dat ook raar op toen Alonso besloot om het stoeltje van Sebastian Vettel naast Lance Stroll over te nemen.

Uiteindelijk was Alonso de lachende derde, toen begin dit jaar de Aston Martin vooraan meedeed en hij het ene na het andere podium kon pakken. Later zakte de formatie van Mike Krack steeds verder weg en het is dan ook de vraag of men in 2024 opnieuw de weg naar voren weet te vinden, nu McLaren, Ferrari en Mercedes er voorbij geblazen zijn. De vraag in 2024 gaat zijn of Alonso het nog ziet zitten bij Aston Martin en of hij überhaupt nog interesse heeft om richting zijn 44e actief te blijven binnen de Formule 1. Wellicht hoopt hij nog één keer op een stoeltje bij een topteam, maar die plekken lijken voorlopig toch bezet te zijn.

De toekomst van Alex Albon

Wat te denken van Alex Albon? De Williams-coureur heeft dit jaar meermaals laten zien enorm gegroeid te zijn als coureur en de Britse Thai heeft er in 2023 eigenhandig voor gezorgd dat zijn werkgever op de zevende plek in het constructeurskampioenschap wist te belanden, door maar liefst 27 van de 28 bij elkaar geraapte punten voor zijn rekening te nemen. Albon kreeg wellicht iets te vroeg in zijn loopbaan de kans bij Red Bull Racing naast Max Verstappen, waardoor hij een stap terug diende te doen. Nu weet hij, zonder de druk van een topteam en op wat latere leeftijd, uitzonderlijke dingen aan de wereld te tonen.

Het zorgt ervoor dat de interesse voor de Williams-coureur verder en verder toeneemt. Met alle contracten die na 2024 aflopen, zullen veel teams op het vinkentouw zitten om de krabbel van Albon te bemachtigen. De meest logische stap zou zijn om een overgang naar Mercedes te bewerkstelligen, maar Lewis Hamilton en George Russell beschikken allebei nog over een contract tot en met 2025 en dus lijkt een overstap naar de Zilverpijlen niet tot de logische opties te behoren. Alle andere teams zullen nauwlettend in de gaten houden wat er allemaal gebeurt met Albon. Duidelijk lijkt wel dat nóg een jaar voor het team van Williams zonde zou zijn voor zijn ontwikkeling.