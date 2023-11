Vincent Bruins

Voor het Formule 1-seizoen van 2024 zal er weinig veranderen als het gaat om de banden. Pirelli-topman Mario Isola verklaart de bandenkeuze voor de Grand Prix van Abu Dhabi, en vertelt over de test van volgende week en het uit rotatie halen van een compound.

Pirelli heeft zes verschillende compounds: C0 tot en met C5, van hard naar zacht. Ieder raceweekend worden er drie verschillende compounds meegenomen. Voor de seizoensopener in Bahrein werd het op één na hardste rubber gebruikt, dus de C1, C2 en C3. De Italiaanse fabrikant nam dezelfde keuze voor Spanje, Groot-Brittannië, Nederland, Japan en Qatar. Pirelli bracht C2, C3 en C4 mee naar Saoedi-Arabië, Australië, Miami, België, de Verenigde Staten en São Paulo. De zachtste drie banden, C3, C4 en C5, werden gebruikt in Azerbeidzjan, Monaco, Canada, Oostenrijk, Hongarije, Italië, Singapore, Mexico-Stad en Las Vegas. Wat opvalt is dat de hardste compound, de C0, geen enkele keer is gebruikt. Er is dan ook besloten om deze uit rotatie te halen voor volgend jaar.

Testdag na Abu Dhabi

In Abu Dhabi dit weekend worden ook de zachtste compounds gebruikt. "Het circuit werd in 2021 aangepast om het wat sneller en vloeiender te maken voor extra inhaalmogelijkheden, zoals we de afgelopen twee races hebben gezien," legde Isola uit. "Yas Marina is niet heel veeleisend qua banden, ondanks de verticale belasting op vooral de vooras. Daarom hebben we gekozen voor de drie zachtste compounds, de C3 als hard, de C4 als de medium en C5 als soft." Na de laatste Grand Prix van het seizoen wordt er op dezelfde baan getest. "Het is normaal geworden dat er een testdag plaatsvindt op de dinsdag na de Grand Prix waarbij elk team twee auto's inzet: een voor jonge coureurs en de ander voor het testen van banden. Echter, er zijn geen nieuwe compounds om uit te proberen." Het enige verschil is dus dat de C0 verdwijnt. "De test is dus wel nuttig voor teams om alvast data over bandenmanagement te verzamelen voor volgend seizoen."