Brian Van Hinthum

Woensdag 22 november 2023 15:58

Valtteri Bottas haalde afgelopen week het nieuws door een heuse naaktkalender te presenteren. De reden voor de kalender is simpel en mooi: geld ophalen voor het goede doel. De trotse Fin vertelt nu wat uitgebreider over zijn beweegredenen om de kalender te lanceren.

Sinds zijn overstap van Mercedes naar het team van Alfa Romeo lijkt de 34-jarige Bottas volledig te zijn opgebloeid. De ervaren coureur heeft inmiddels een opvallend matje zijn nek en baarde bovendien vorig jaar opzien door ineens met een naaktfoto op Instagram te verschijnen. De foto ging viraal op het internet en sindsdien passen de gewaagde plaatjes wel in het straatje van de Fin. De Alfa Romeo-coureur is daar nu nog een stapje verder in gegaan, door met een heuse naaktkalender naar buiten te treden.

Het goede doel

De reden voor de lancering van de kalender: geld ophalen voor het goede doel. Bottas vertelt over de precieze gedachte achter zijn opvallende stap: "Toen ik vorig jaar die ene foto in Aspen online gooide, was het behoorlijk populair en hebben we best wat geld opgehaald. Vervolgens gingen we grappen maken over het idee om een volledige kalender te maken. Toen kwamen we dichterbij november, de maand van Movember, en we begonnen het toen te hebben over dat we iets heel goeds zouden kunnen gaan doen. Toen besloten we: 'Laten we het doen, voor het goede doel'", citeert Motorsportweek.

Waarom wil je je kont laten zien?

Inmiddels kan Bottas trots vertellen dat er al meer dan 60.000 euro opgehaald is voor het goede doel dat vecht tegen prostaatkanker. "Ik denk dat het voor een goed doel is. Movember focust daar behoorlijk op. Ik ken best wat mensen die daar problemen mee hebben gehad. Movember focust zich op mannelijke gezondheid. Veel mensen zijn behoorlijk bang om over dit soort dingen te praten. Ik ging dus voluit door mezelf te laten zien als voorbeeld. Het is een menselijk lichaam, je hoeft niet verlegen te zijn." Natuurlijk liep hij ook tegen wat vraagtekens aan: "Ik heb vragen van mensen gehad die zich afvroegen waarom ik dat zou doen. Waarom wil je je kont laten zien? Ik legde uit dat het voor het goede doel is en dan snappen mensen het wel", besluit de Fin.