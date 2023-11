VIDEO: Hierdoor won Fernando Alonso van Sergio Pérez in Brazilië | GPFans Special

Jan Bolscher

Dinsdag 14 november 2023 16:59

Fernando Alonso en Sergio Pérez gingen tijdens de Formule 1 Grand Prix van São Paulo zij-aan-zij over de streep. Deze fotofinish was een van de hoogtepunten van de wedstrijd in Brazilië. Als we de radioberichten analyseren, dan zien we dat de Aston Martin- en Red Bull Racing-engineers een belangrijke rol speelden in het gevecht om de derde plek.