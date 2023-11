Remy Ramjiawan

Maandag 6 november 2023 12:57 - Laatste update: 13:20

Lewis Hamilton geeft na de wedstrijd op Interlagos aan dat hij toch wel een lastige middag had. De zevenvoudig kampioen startte als vijfde, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met P8. De Brit hoopt nog altijd Red Bull Racing bij te benen, maar komt bij RaceFans tot de conclusie dat ook de komende seizoenen zullen worden gedomineerd door de brigade uit Milton Keynes.

Het weekend in Brazilië stond in het teken van het beheer van de banden. De mannen die dat goed voor elkaar kregen, waren ook bovenaan in de uitslag terug te vinden. De W14 heeft in 2023 diverse gedaanteverwisselingen gehad, maar volgens Hamilton is de wagen nog lang niet waar het moet zijn. Het team hoopt volgend jaar aan te haken, maar de 38-jarige Brit is na race op Interlagos een stuk sceptischer.

'Te langzaam'

'Ik wist dat we een moeilijke dag zouden hebben. Er veranderde niets aan de auto van gisteren tot vandaag, dus ik wist dat het een zware opgave zou worden', zo legt hij na de Grand Prix uit. De bandendegradatie was volgens hem het grootste probleem. 'Gisteren at ik gewoon de banden op met een onverwacht gebrek aan tempo. Ik denk dat ik vandaag beter heb gereden door in ieder geval mijn stints te halen, maar we waren gewoon langzaam', zo luidt de pijnlijke conclusie.

'Red Bull staat te ver voor'

De blik staat bij Mercedes al een tijdje op de toekomst, maar ook daar verwacht Hamilton op dit moment niet zoveel van. 'Er zal deze week veel geanalyseerd worden na vandaag. Ik weet zeker dat er dingen zullen zijn als 'ah, misschien was het beter geweest als we dit hadden gedaan'. Maar ik denk nog steeds dat de auto hier uiteindelijk om de een of andere reden niet werkte en dat is zoals het is.' Op de vraag of hij verwacht dat Mercedes een vuist kan maken tegen Red Bull, is hij duidelijk: 'Uiteindelijk kan ik alleen maar proberen om optimistisch te blijven. Red Bull loopt zover op ons voor, dat ik denk dat ze de komende jaren daar zullen blijven staan', aldus Hamilton.