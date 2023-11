Jan Bolscher

Donderdag 2 november 2023 10:44 - Laatste update: 12:20

Toto Wolff is positief over de mogelijkheden voor Mercedes tijdens het aanstaande raceweekend in Brazilië. De Duitse grootmacht heeft hier recent immers mooie resultaten geboekt.

De Grand Prix van São Paulo wordt aanstaande zondag verreden op Interlagos, een bij veel coureurs geliefd circuit. Het Braziliaanse raceweekend vormt tevens het decor voor het zesde en laatste sprintraceweekend van het seizoen, wat betekent dat er slechts één training op vrijdag wordt verreden. Hierna is het direct tijd voor de kwalificatie voor de Grand Prix van zondag. Op zaterdag worden de zogeheten Spint Shootout en de Sprint verreden.

Tweede plaats in het constructeurskampioenschap

"We hebben Mexico verlaten met het voordeel ten opzichte van Ferrari voor de tweede plaats in het constructeurskampioenschap nog intact", vertelt Wolff. "Dat is een belangrijke strijd voor ons en we zijn erop gefocust die te winnen. Een tweede plaats in Mexico was gezien de uitdagende start van het weekend en onze startplaatsen, positief. De auto liet een hele goede race pace zien, maar we weten dat we nog meer werk te doen hebben om op alle drie de dagen het maximale uit de W14 te halen. Lewis reed erg sterk naar het podium en George gaf absoluut alles, zelfs toen zijn banden klaar waren aan het eind."

Goede stap voorwaarts gezet

De Mercedes-teambaas vervolgt: "We hebben nog één race te gaan in deze triple header en die is in Brazilië. We weten dat we recent een goede stap voorwaarts hebben gezet, maar Mexico liet zien dat het nog altijd lastig kan zijn om de W14 meester te maken. We zullen proberen op Interlagos te arriveren met een solide basislijn. We hebben goede herinneringen aan Brazilië. Met name van tijdens de laatste twee bezoeken met de spectaculaire overwinning van Lewis in 2021, en de eerste overwinning van George in 2022. Hopelijk werkt ons pakket hier en kunnen we een show opvoeren."

