Sergio Pérez vertelt de deceptie in Mexico inmiddels achter zich te hebben gelaten, en zich volledig te focussen op het sprintraceweekend in Brazilië. De Red Bull Racing-coureur richt zich naar eigen zeggen op het uit het vuur slepen van de tweede plaats in het wereldkampioenschap Formule 1.

Pérez verreed afgelopen zondag zijn thuisrace in Mexico-Stad, maar deze liep al snel uit op een grote teleurstelling. Na een briljante start maakte de 33-jarige coureur in de eerste bocht contact met de Ferrari van Charles Leclerc, waarbij Pérez vloerschade opliep en een punt achter zijn race moest zetten. Tot overmaat van ramp werd Lewis Hamitlon na een sterke race tweede, waarmee de voorsprong van Pérez op de zevenvoudig wereldkampioen werd teruggebracht tot twintig punten. De strijd om de tweede plaats in het coureurskampioenschap is daarmee nog in volle gang.

De focus volledig op de tweede plaats

"Mexico was verschrikkelijk voor mij, maar in deze sport gebeuren dat soort dingen. Je kunt niet blijven denken aan wat had kunnen zijn", vertelt Pérez in aanloop naar het raceweekend in Brazilië. "Ik wilde mijn thuisrace meer dan wat dan ook winnen, maar dat is nu klaar. Mijn focus ligt volledig op tweede worden in het wereldkampioenschap. We moeten een goed weekend draaien in Brazilië en ik heb vertrouwen in ons vermogen om het nu goed te doen."

De juiste weg ingeslagen

De Mexicaan vervolgt: "Ik had het gevoel dat dingen afgelopen weekend op hun plek vielen met de richting die we zijn ingeslagen met de auto. Ik zit comfortabeler achter het stuur. Het werk dat het team en ik geleverd hebben, betaalt zich uit qua set-up en performance. Brazilië is een compleet andere uitdaging dan Mexico, maar het is een leuk circuit en we hebben twee mogelijkheden om punten te scoren. Alhoewel sprintraceweekenden een uitdaging zijn voor de set-up, willen we deze mogelijkheid maximaal benutten."

