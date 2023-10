Goedemorgen GPFans zondag om 10:00u met Joey Alders, Morris Schuring en Loek Hartog

Redactie

Dinsdag 31 oktober 2023 10:00 - Laatste update: 10:33

Goedemorgen GPFans is zondag 5 november om 10:00 uur terug met een live-voorbeschouwing, ditmaal op de Grand Prix van São Paulo. Naast presentator Sebastiaan Kissing zijn ook Asian Formula 3-kampioen Joey Alders en Porsche Carrera Cup-winnaar Morris Schuring van de partij.

Komend weekend beginnen we aan het afsluitende drieluik van het Formule 1-seizoen van 2023. Na Brazilië volgen nog de races in Las Vegas (19 november) en Abu Dhabi (26 november). Daarna kunnen de coureurs en teams zich opmaken voor een welverdiende vakantie. Maar voordat het zover is, wordt er dus eerst nog geracet op onder meer Interlagos, een prachtig circuit nabij São Paulo.

Wie gaat het vuur aan de schenen leggen bij Verstappen?

Red Bull Racing is het te kloppen team dit jaar, maar kan haar borst natmaken. Mercedes doet het altijd goed in Brazilië en McLaren komt steeds dichter in de buurt. Ferrari is wat onvoorspelbaar, maar kwalificeerde zich afgelopen weekend wel met twee auto's voor Max Verstappen. Genoeg om over te praten dus aan de tafel van Goedemorgen GPFans op zondag 5 november.

Alders en Schuring te gast aan tafel

Hij is inmiddels al lang geen onbekende meer, maar Asian Formula 3-kampioen Joey Alders is ook komende uitzending weer te gast. Hij zal in zijn messcherpe analyses ondersteund worden door niemand minder dan Morris Schuring. De 18-jarige Nederlander van het team FACH AUTO TECH is de jongste winnaar in de geschiedenis van de Duitse Porsche Carrera Cup en zal bij Goedemorgen GPFans zijn licht op de race in Brazilië laten schijnen. Tot slot schuift ook GPFans-redacteur Remy Ramjiawan weer aan.

Morris Schuring

Vooruitblikken op Brazilië en terugblikken op Mexico

Sebastiaan Kissing zal zoals gewoonlijk de presentatie van het programma op zich nemen. Hij gaat met zijn tafelgasten uitgebreid vooruitblikken op de Grand Prix van São Paulo, maar staat ook nog even stil bij de Grand Prix van Mexico-Stad van afgelopen weekend. Kissing was zelf namens GPFans aanwezig in Zuid-Amerika en maakte daar een indrukwekkende reportage, die uiteraard tijdens de uitzending te zien zal zijn. Ook is er een interview met Loek Hartog, die een fantastisch seizoen kende met GP Elite, waarin hij het constructeurskampioenschap won.

Live vragen stellen en kans maken op F1 23-game

Als kijker speel jij een belangrijke rol tijdens de live-uitzending van Goedemorgen GPFans. Net als eerder dit seizoen krijg je de mogelijkheid om tijdens de show vragen in te sturen via de chat op ons YouTube-kanaal. Liv Jansen, die achter de desk staat, zal deze vragen voorleggen aan de experts aan tafel. Ook kun je kans maken op de F1 23-game voor een console naar keuze, dus zorg dat je er bij bent in de chat van ons YouTube-kanaal.

Goedemorgen GPFans zondag live vanaf 10:00 uur

De nieuwe aflevering van Goedemorgen GPFans zal aankomende zondag 5 november vanaf 10:00 uur live te volgen zijn op onze website, in de app of via ons YouTube-kanaal. De uitzending duurt ongeveer anderhalf uur. De Grand Prix van São Paulo zal zondagmiddag om 18:00 uur van start gaan en alle ontwikkelingen tijdens deze race zijn te volgen via het liveblog op onze website of in de app.

