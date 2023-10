Jan Bolscher

Donderdag 26 oktober 2023 21:20 - Laatste update: 22:04

Sergio Pérez is van mening dat de vermeende rivaliteit tussen hemzelf en teammaat Max Verstappen wordt aangedikt door de media. De Mexicaan vertelt dat er alleen op de baan sprake is van een gevecht.

De Formule 1 is dit weekend neergestreken in Mexico, waar aanstaande zondag op het Autódromo Hermanos Rodríguez de Grand Prix van Mexico-Stad wordt verreden. Een weekend waarin er veel aandacht is voor de immens populaire thuisheld: Sergio Pérez. Teammaat Max Verstappen houdt er in Noord-Amerika een minder grote achterban op na. De Nederlander moest afgelopen jaar behoorlijk wat boegeroep incasseren en vanuit Red Bull Racing wordt dit jaar eenzelfde soort onthaal verwacht.

Lijfwachten Verstappen

Verstappen heeft voor het raceweekend in Mexico zelfs twee lijfwachten toegewezen gekregen. Dit vooral vanwege de grote hoeveelheid fans in de paddock in 2022 en om onplezierige situaties te voorkomen. "Max zelf wil het liever niet en is er relaxed onder, maar wij zijn verantwoordelijk voor hem. We willen het zekere voor het onzekere nemen", zo liet Red Bull-topman Helmut Marko optekenen. Teambaas Christian Horner liet eerder al weten geen warm onthaal voor de drievoudig wereldkampioen te verwachten: "Maar dat doet hem niets. Het ene jaar ben je de schurk, het andere jaar de held."

Aangedikt door de media

Eerder deze week verscheen er in een Mexicaanse krant boven een artikel de titel: 'Verstappen en Marko, race en vertrek.' De situatie lijkt dus gespannen, maar volgens Pérez wordt dit aangedikt door de media: "We zijn natuurlijk allemaal rivalen, maar tegelijkertijd zijn we alleen atleten. We willen allemaal het best mogelijke voor onszelf", vertelt Pérez op donderdag tijdens de persconferentie.

Hij vervolgt: "Max en ik zitten in hetzelfde team. We willen allebei winnen en daar doen we allebei ons best voor, dus ik denk niet dat er een rivaliteit zou moeten zijn. Als ik bijvoorbeeld tijdens de race in gevecht ben met Fernando (Alonso), is hij naast de baan niet mijn rivaal. We vechten alleen op de baan. Maar zoals ik al zei: de media creëert graag dit soort rivaliteiten naast de baan. Ik denk niet dat dat oké is. Het is belangrijk voor de fans om dit te begrijpen."