Vincent Bruins

Zondag 22 oktober 2023 20:47

De Grand Prix van de Verenigde Staten is nog niet begonnen of Lance Stroll wordt al onderzocht. Hij heeft namelijk de pitstraat gemist.

Aston Martin maakt haar zwaarste weekend van het seizoen tot nu toe mee. In de vrijdagskwalificatie, de sessie die de startgrid voor deze zondag bepaalde, kwamen beide auto's niet uit Q1. Fernando Alonso kwalificeerde zich als zeventiende en Stroll als negentiende. Tijdens de Sprint Shootout op de zaterdag gingen de groene bolides wel door naar SQ2, voordat ze een kleurloze Sprint meemaakten. Alonso verloor een plekje en kwam als dertiende over de streep. Stroll lag ook de gehele wedstrijd ver buiten de punten en zou überhaupt de finish niet bereiken, vanwege remproblemen.

Starten vanuit pitstraat

Het team van Lawrence Stroll en Mike Krack heeft besloten om voor de zondagsrace op Circuit of the Americas aanpassingen te maken aan de afstelling van beide auto's. Hiermee overschrijden ze artikel 40.9 van de sportief reglementen en dus zullen Alonso en Stroll de Grand Prix in Texas vanuit de pitstraat aanvangen. De tweevoudig wereldkampioen is zelfs teruggegaan naar de specificatie auto van Qatar. De Canadees heeft inmiddels al een onderzoek van de stewards aan zijn broek. Stroll reed na de zogeheten sighting lap namelijk niet de pitstraat in, maar hij reed de grid op, en als je vanuit de pitstraat start, is dat natuurlijk niet de bedoeling. De crew van Aston Martin moest vervolgens zijn AMR23 door het gat in de muur duwen om hem weer op de juiste plek te krijgen. Stroll zal zich na de race bij de wedstrijdleiding moeten melden.