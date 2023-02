Jan Bolscher

Vrijdag 3 februari 2023 13:07

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner leeft mee met Mattia Binotto. De Italiaan diende eind vorig jaar zijn ontslag als teambaas in bij Ferrari, om plaats te maken voor de komst van Fred Vasseur.

Ferrari kondigde eind november van het afgelopen jaar aan dat men het aanbod van Binotto om zijn taken neer te leggen als teambaas had geaccepteerd. Het nieuws kwam naar buiten na een veelbewogen jaar voor het team uit Maranello, waarin strategische blunders en fouten binnen de renstal een grote rol speelden in de uiteindelijk zeer teleurstellende uitkomst van wat leek een veelbelovend seizoen. De grootmacht liet vervolgens weten in de lente van 2023 een opvolger aan te zullen kondigen, maar enkele weken later werd al bekendgemaakt dat Vasseur Alfa Romeo in ging ruilen voor Ferrari.

Artikel gaat verder onder video

Sympathie voor Binotto

Horner leeft mee met zijn voormalige collega: "Het was interessant om die ontwikkelingen te volgen. Ik heb sympathie voor Mattia, want uiteindelijk heeft hij goed werk geleverd", klinkt het in gesprek met Motorsport Magazine. "Afgelopen jaar was een grote stap voorwaarts ten opzichte van waar ze vandaan kwamen, dus dit moet moeilijk voor hem zijn nadat hij zijn diensten zo lang aan Ferrari heeft gegeven." Binotto begon in 1995 bij het team als engineer, om uiteindelijk in januari van 2019 de rol van teambaas over te nemen.

De volgende vergadering

Vasseur is ook geen onbekende in de paddock. De Fransman is al jarenlang actief in de Formule 1 en bracht Alfa Romeo vanuit de achterhoede in een positie waarin er regelmatig om punten kan worden gevochten. "Het wordt interessant om te zien of Fred tijdens de komende vergaderingen nog steeds voor dezelfde punten pleit als toen hij bij Sauber zat", vervolgt Horner. "Maar ook hij is een hele capabele vent. Dus ja, het wordt interessant. Ik weet zeker dat het allemaal hele capabele mensen zijn. We zullen zien wat de dynamiek is tijdens de volgende vergadering van de Formule 1-commissie."

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)