Christian Horner maakt zich geen zorgen over de overstap van voormalig Mercedes-topman James Vowles naar het team van Williams. Al snel na deze bekendmaking deden geruchten de ronde over een dubbele agenda.

Vowles was jarenlang werkzaam als strategisch opperhoofd bij het team van Mercedes, waarmee hij een belangrijke schakel vormde in de behaalde successen van de Duitse grootmacht. In januari van dit jaar kwam echter plots de verrassende aankondiging dat Vowles de overstap naar Williams ging maken, waar hij de rol van teambaas overnam van de inmiddels vertrokken Jost Capito. Niet lang nadat dit nieuws naar buiten kwam deden geruchten de ronde dat Vowles door Mercedes naar Williams is gestuurd om er een 'Mercedes B-team' van te maken.

Goede zet Williams

Dit werd logischerwijs ontkracht door zowel Vowles zelf als Mercedes-teambaas Toto Wolff, maar ook Horner gelooft niet in dergelijke theorieën: "Ik ken James niet zo goed, maar hij is vanzelfsprekend een hele capabele vent", klinkt het tegenover Motorsport Magazine. "Williams zal haar onderzoek hebben gedaan en ik denk dat het heel goed is dat ze hem de kans geven om deze stap te zetten. Dat is alleen maar goed nieuws voor Williams. En of daar iets aan vast zit? Williams zal uiteraard gedaan hebben wat voor hen en het bedrijf het beste is, maar alleen zij weten wat er is afgesproken waardoor die snelle overstap mogelijk is gemaakt."

Gespannen sfeer

Volgens Red Bull-topman Helmut Marko is het tegendeel zelfs waar. Het vertrek van Vowles zou Mercedes meer pijn gedaan hebben dan dat het de formatie op heeft geleverd: "Ik heb totaal andere informatie", vertelde de Oostenrijker afgelopen maand in gesprek met Sport1. "Hij ging uit zichzelf weg bij het team en men zegt dat hij een aantal goede technici meeneemt. Volgens mijn bronnen is de sfeer daarom gespannen bij Mercedes", klonk het.

