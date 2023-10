Verstappen kan dit bijzondere record evenaren tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten

Vincent Bruins

Max Verstappen maakt een recordbrekend seizoen mee. Hij heeft het wereldkampioenschap van 2023 dan ook al binnen, wanneer het Formule 1-circus deze week naar Austin, Texas gaat. Daar kan hij een bijzonder record evenaren.

De Nederlander is in een boel statistieken de jongste coureur om bepaalde mijlpalen te halen. De jongste om een race te starten in de Formule 1, de jongste om punten te scoren, de jongste Grand Prix-winnaar en gaan zo maar door. Daarnaast heeft de coureur van Red Bull Racing nog een boel andere records in handen. Zo scoorde hij in 2021 de meeste podiumfinishes binnen een seizoen. Hij heeft dit seizoen ook al de records verbroken voor meeste overwinningen op rij, de meeste zeges vanaf pole position binnen een seizoen, en de meeste ronden aan de leiding liggen binnen een seizoen. Tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten aankomende zondag kan hij een bijzonder record evenaren. En het is een record dat hij zelf al in handen heeft.

Vijftiende overwinning?

Michael Schumacher en Sebastian Vettel deelden het record voor de meeste overwinningen binnen een seizoen. Schumacher kwam in 2004 maar liefst dertien keer als eerste over de finish en Vettel deed hetzelfde kunstje als zijn jeugdheld in 2013. Verstappen verpletterde dit record echter in 2022. Hij zegevierde in vijftien van de 22 Grands Prix. Hij viel uit in Bahrein en Australië, werd tweede in Oostenrijk, derde in Monaco, zesde in São Paulo en zevende in Groot-Brittannië en Singapore. Nu in 2023 kan hij zijn eigen record evenaren. De teller voor dit seizoen staat namelijk op veertien in zeventien Grands Prix. In Saoedi-Arabië en Azerbeidzjan moest hij zijn meerdere erkennen in teamgenoot Sergio Pérez en hij kwam als vijfde over de streep in Singapore. Verstappen kan dus een vijftiende zege van 2023 pakken tijdens de wedstrijd op Circuit of the Americas aankomende zondag. Daarnaast kan hij nog het record verbreken voor de meeste punten binnen een seizoen. Hij behaalde er 454 in 2022, maar nu in 2023 staat hij op 433, terwijl er nog 146 punten te verdienen zijn.