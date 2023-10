Kamp Pérez spreekt geruchten tegen, voormalig F1-baas schuldig aan miljoenenfraude

Lars Leeftink

Vrijdag 13 oktober 2023 11:45 - Laatste update: 11:50

Een gerucht dat de afgelopen weken op sociale media circuleert over het naderende pensioen van Red Bull-coureur Sergio Pérez is deze week ontkracht door bronnen die dicht bij de coureur staan. Donderdag verscheen er op social media een getailleerd bericht waarin gesuggereerd werd dat Pérez in Mexico zijn afscheid bekend zou maken, maar daar blijkt na navraag van GPFans niets van waar te zijn. Ook bleek Bernie Ecclestone, voormalig eigenaar van de Formule 1, schuld te bekennen aan fraude. Check de video op ons YouTube-kanaal of hieronder!