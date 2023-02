Jan Bolscher

Mercedes-teambaas Toto Wolff noemt de samenwerking tussen Andretti Autosport en Global Motors (Andretti Cadillac) een stap in de goede richting, al lijkt de Oostenrijker een elfde team op de grid nog altijd niet met open armen te ontvangen.

De verhoudingen tussen de Formule 1 en de FIA staan al een tijdje op scherp. FIA-president Mohamed Ben Sulayem heeft de afgelopen weken een aantal bijzondere manoeuvres uitgehaald, waaronder het op Twitter plaatsen van een statement waarin hij schreef dat de sport openstaat voor nieuwe teams. Dit leidde tot frustratie bij het overgrote deel van de tien bestaande renstallen, omdat de algemene consensus - ook vanuit Formule 1-eigenaren Libery Media - is dat tien momenteel het juiste aantal is. Alleen Alpine en McLaren zijn openlijk voorstander van de eventuele toetreding van Andretti Cadillac, al is dit volgens Red Bull Racing-teambaas Christian Horner vanwege achterliggende motieven.

Stap in de goede richting

Wolff was één van de meer uitgesproken personen tégen de komst van een nieuw team, al ziet hij de recente ontwikkelingen wel als een stap in de goede richting: "Cadillac en GM, dat is een statement", wordt hij geciteerd door Formula Rapida. "Dat zij de krachten bundelen met Andretti is iets positiefs. Het levert een andere invalshoek op die misschien wel of misschien niet voordelig is voor de Formule 1. Maar niemand zou ooit het nalatenschap van GM of Cadillac in de autosport in twijfel trekken, en uiteraard ook niet als een wereldwijde autofabrikant."

Inkomsten

De Mercedes-teambaas liet eerder optekenen niet per se een voorstander te zijn omdat het op dit moment nog niet is bewezen dat een elfde team een goede aanvulling zou zijn voor de huidige deelnemers. In die gedachtegang krijgt hij veel bijval van andere teambazen. Met name omdat de inkomsten van de huidige renstallen omlaag gaan als er meer teams bij komen, bijvoorbeeld omdat het prijzengeld dan over meer teams verdeeld moet worden.

