Goedemorgen GPFans zondag om 10:00u met o.a. Van Buren, Coronel en Frijns

Redactie

Maandag 2 oktober 2023 15:47 - Laatste update: 15:49

Goedemorgen GPFans keert aanstaande zondag weer terug met een gloednieuwe liveshow. Ditmaal zal presentator Sebastiaan Kissing met zijn gasten vooruitblikken op de Grand Prix van Qatar, die zondagavond op het programma staat. Ook kunnen kijkers wederom kans maken op de F1 23-game. De uitzending begint om 10:00 uur.

Aankomend weekend wordt het Formule 1-seizoen van 2023 weer voortgezet met de Grand Prix van Qatar. Op het Losail International Circuit zal met name worden gekeken naar de prestaties van Max Verstappen, die daar zijn derde wereldtitel op rij binnen kan slepen. Het raceweekend in Qatar betreft een sprintweekend en dat maakt dat er des te meer te bespreken valt in de voorbeschouwing op race van zondag. Goedemorgen GPFans zal zondagochtend vanaf 10:00 uur uitgebreid vooruitblikken op de Grand Prix van Qatar, maar er zullen ook interviews te zien zijn met meerdere prominente namen uit de autosport.

Interviews met Van Buren, Coronel en Frijns

Tijdens de nieuwe uitzending van Goedemorgen GPFans zullen meerdere interessante interviews te zien zijn. Zo spraken we onder meer met Red Bull Racing-simulatorcoureur Rudy van Buren, autocoureur Tim Coronel en Formule E-coureur Robin Frijns. Prominente namen uit de autosport dus. Daarnaast mag tafelhost Kissing ook de nodige kennis aan tafel verwelkomen. Asian Formula 3-kampioen Joey Alders en GPFans-redacteur Remy Ramjiawan schuiven - niet voor het eerst dit seizoen - aan. Zij zullen vooruit gaan blikken op de Grand Prix van Qatar en antwoord proberen te geven op ingestuurde kijkersvragen.

Rudy van Buren

Goedemorgen GPFans zondag live vanaf 10:00 uur

De nieuwe aflevering van Goedemorgen GPFans zal aankomende zondag 8 oktober vanaf 10:00 uur live te volgen zijn op onze website, in de app of via ons YouTube-kanaal. De uitzending duurt ongeveer anderhalf uur. De Grand Prix van Qatar zal zondavond om 19:00 uur van start gaan en alle ontwikkelingen tijdens deze race zijn te volgen via het liveblog op onze website of in de app.