Redactie

Vrijdag 29 september 2023 15:09

Het stoeltje naast Max Verstappen blijft één van de meest besproken onderwerpen binnen de Formule 1 en omdat het contract van Sergio Pérez na 2024 afloopt, zijn er veel kapers op de kust voor die felbegeerde plek. Christian Horner doet een boekje open over die strijd en bespreekt de optie van Lando Norris en ook gaf hij een update over Daniel Ricciardo en of hij terug kan keren in Qatar.

Bekijk de nieuwsvideo hieronder: