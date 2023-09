Jan Bolscher

Vrijdag 29 september 2023 14:07 - Laatste update: 14:07

Aston Martin-teambaas Mike Krack vertelt dat de recente frustratie van Fernando Alonso op de boordradio, er niet op duidt dat de tweevoudig wereldkampioen gefrustreerd raakt binnen het team.

Aston Martin was begin dit seizoen de grote verrassing door zich plots als tweede team achter Red Bull Racing te presenteren. In de eerste acht races stond Alonso maar liefst zes keer op het podium. Hierna ging het echter bergafwaarts. De Spanjaard kwam in Zandvoort nog als tweede over de streep, maar het team van Lawrence Stroll zakte steeds verder terug. Inmiddels is Red Bull Racing dan ook volledig uit zicht, en is Aston Martin teruggezakt naar de vierde plaats in het constructeurskampioenschap, achter Mercedes en Ferrari.

Vormdip Aston Martin

Alonso staat erom bekend zijn frustraties niet onder stoelen of banken te steken als de performance van zijn team hem niet zint. In het verleden heeft hij het regelmatig aan de stok gehad met zijn werkgevers. Toen hij zich in Japan voor het eerst fel uitliet over de boordradio vanwege het gebrek aan topsnelheid en de strategie van het team, begon men zich hardop af te vragen of de roze wolk-periode tussen beide partijen inmiddels voorbij is.

Motivatie

"Je kunt naar alle twintig coureurs luisteren, en allemaal zijn ze fel", wordt Krack geciteerd door Motorsport.com. "Iedereen is gepassioneerd. Als een coureur zoiets niet zou doen, wat is het dan voor een coureur? Ik denk dat het prima is. We incasseren het als motivatie en het geeft ook een andere kijk op bepaalde zaken. Dus het is absoluut oké." Alonso zelf vertelde eerder dat Aston Martin de doorontwikkeling van de auto voor volgend jaar beter op orde moet hebben.