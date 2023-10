Ga geheel verzorgd met TUI richting het slotoffensief in Abu Dhabi: v.a. €1349,

Redactie

Dinsdag 17 oktober 2023 13:43 - Laatste update: 13:44

De Grand Prix van Abu Dhabi is altijd een waar spektakel op zich. Niet alleen betreft het de slotrace van het seizoen, er is ook van alles te beleven op en rondom het circuit. Met TUI kun je nu geheel verzorgd een heel weekend richting de Verenigde Arabische Emiraten en alles eens van dichtbij meemaken. De prijzen voor een verzorgde reis beginnen al vanaf 1349,00 euro.

Het Yas Marina Circuit is zelfs zonder Formule 1-auto's al een fantastische plek om te bezoeken. De baan opende in 2009 haar deuren en de realisatie heeft maar liefst 1 miljard dollar gekost. Hiermee staat het Yas Marina Circuit te boek als duurste circuit ooit gebouwd. Zo is er onder meer een kunstmatig eiland uit de grond gestampt en een hotel aangelegd boven het circuit. De baan is uitgerust met 16 bochten en biedt ruimte aan 60.000 toeschouwers. Eén van die toeschouwers, kun jij zijn. Met TUI vlieg je namelijk geheel verzorgd richting de Perzische Golf. Vlucht, verblijf, transfers én F1-tickets zijn inbegrepen. Je hoeft dus nergens naar om te kijken.

Wuivende palmen en zomers weer in Abu Dhabi

Terwijl het in Nederland doorgaans al behoorlijk koud en regenachtig is in november, hoef je je daar in Abu Dhabi geen zorgen om te maken. Je komt letterlijk in een warm bad terecht. De zon staat hoog aan de hemel en de temperaturen voelen zomers aan. Prachtige stranden, wuivende palmbomen en overheerlijk eten; Abu Dhabi is een ervaring om nooit te vergeten. Combineer deze fantastische reis met een meerdaags bezoek aan het Formule 1-weekend en je hebt gegarandeerd de tijd van je leven. TUI heeft het beste van deze werelden gecombineerd en biedt dit nu aan via een geheel verzorgde Formule 1-reis. Al vanaf 1349,00 euro kun jij genieten van een overheerlijk weekend in Abu Dhabi.

TUI neemt grootste zorgen uit handen

Het pakket van TUI zorgt ervoor dat jij je nergens druk om hoeft te maken. Je vlucht, verblijf, transfers en Formule 1-tickets zijn allemaal voor je geregeld. Stap donderdag 23 november op het vliegtuig om aan het avontuur te beginnen en laat je maandag 27 november in alle rust weer terugbrengen naar Amsterdam. Wil je liever een andere zitplaats op het circuit? Geen probleem. Je kunt de TUI-reis volledig naar wens aanpassen.

Ga nu met TUI naar het F1-weekend in Abu Dhabi

We kunnen er nog veel meer over zeggen, maar het adembenemende Abu Dhabi is gewoon iets dat je moet ervaren. Datzelfde geldt voor het raceweekend op het Yas Marina Circuit, waar het ook ná de race nog één groot feest is. Grote artiesten als Guns 'n Roses, The Killers en onze eigen Martin Garrix stonden hier al eens op het podium na afloop van de Grand Prix.