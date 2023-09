Brian Van Hinthum

Dinsdag 26 september 2023 17:45

Zoals eigenlijk het hele leven, vliegt ook dit Formule 1-seizoen weer op volle snelheid voorbij. Inmiddels zijn we alweer aanbeland in het slot van het seizoen en staan er nog slechts zes van de 22 Grands Prix op het programma. Tijd om de balans op te maken met zes zaken waar we nog naar uit kunnen kijken.

Met de Grand Prix van Japan hebben we de zestiende race van het seizoen alweer voorbij zien komen. Het werd het weekend van Red Bull Racing, want de wereldtitel bij de constructeurs werd met nog zes races op de kalender al beslist door de Oostenrijkse formatie. Ook de wereldtitel bij de coureurs lijkt de climax te naderen. Er staan in dit seizoen nog zes races op het programma. Het hele circus reist achtereenvolgens naar Qatar, Austin, Mexico, Brazilië, Las Vegas en de seizoensfinale vindt zoals gebruikelijk plaats in Abu Dhabi. Wij zetten zes zaken op een rij om nog naar uit te kijken in het restant van het seizoen.

Artikel gaat verder onder video

Max Verstappen pakt zijn derde titel op rij

Natuurlijk één van de meest logische en in het oog springende zaken is de aanstaande wereldtitel van Max Verstappen. De regerend wereldkampioen heeft er dit seizoen nog een schepje bovenop gedaan in de Formule 1, nadat hij in 2021 en 2022 al het kampioenschap wist te pakken. Naast dat hij per jaar een betere coureur lijkt te worden, heeft Red Bull onder aanvoering van technisch wonder Adrian Newey hem dit seizoen ook nog eens een ongenaakbare en betrouwbare auto weten te geven. Iets dat hem al dertien overwinningen opleverde.

Het leverde hem bovendien het record van meeste overwinningen op een rij op [10]. De streak kwam tijdens het "rampweekend" in Singapore ten einde, toen Verstappen niet verder kwam dan P5. Lang rouwig zal hij niet geweest zijn om de domper in Marina Bay, want in Japan wist hij wederom met overmacht één van zijn favoriete races winnen. Het was tevens de plek waar hij vorig jaar zijn tweede titel pakte. Dit keer lijkt het erop dat hij zijn kroon in Qatar kan gaan ophalen. Hoe Verstappen op 8 oktober precies wereldkampioen kan worden, lees je in dit artikel.

Kan Pérez het tij nog keren?

Daar waar het aan de ene kant van de Red Bull-garage natuurlijk complete hosanna is, lijkt het bij het andere gedeelte van de renstal allemaal verre van vlekkeloos te gaan. Het zijn namelijk moeilijke tijden voor Sergio Pérez, die na een veelbelovende start van dit seizoen met de ziel onder zijn arm rond lijkt te rijden in de Formule 1. De afstand van de Mexicaan tot teammaat Verstappen is tijdens de meeste races enorm. Geen schande gezien de kwaliteiten van Verstappen, maar momenteel lijkt Pérez te verdrinken tussen de concurrentie van Ferrari, Mercedes en McLaren.

Het gebrek aan vertrouwen resulteert bovendien de laatste races ook meermaals in crashes met andere coureurs, wat weer voor boze gezichten zorgt bij mannen als Alex Albon en Kevin Magnussen. De roep om een nieuwe teammaat voor Verstappen lijkt alsmaar groter en groter te worden, al zou het stoeltje voor de Mexicaan voor 2024 in principe veilig moeten zijn. De man uit Guadalajara doet zichzelf echter wel een groot plezier door in de laatste races van het seizoen een aantal goede resultaten op de mat te leggen. Bovendien staat zijn thuisrace in Mexico nog op het programma: een mooie gelegenheid om boven zichzelf uit te stijgen.

De strijd achter Red Bull

Het constructeurskampioenschap is inmiddels natuurlijk beslist tijdens de Grand Prix van Japan en het mag geen verrassing zijn dat Red Bull Racing er met de titel vandoor is gegaan. Achter de formatie van Christian Horner is het echter nog behoorlijk spannend om de tweede plek, een eindklassering waar Mercedes en Ferrari om zullen gaan vechten. Voorlopig wist het team van Toto Wolff 305 punten te verzamelen, waarmee men lange tijd de gedoodverfde nummer twee leek te worden. De Italiaanse renstal is na de zomerstop echter ijzersterk voor de dag gekomen en men zit het Duitse team op de hielen.

Het team van Fred Vasseur verzamelde tot nu toe namelijk 285 punten en inmiddels zit men dus slechts op twintig punten van Mercedes. De laatste Grands Prix weet het team voortreffelijk te scoren met 27, 37 en 20 punten tijdens de laatste drie races. De upgrades van de Maranello-formatie lijken goed te werken, daar waar Mercedes amper door lijkt te ontwikkelen. Iets wat onder meer bij Lewis Hamilton voor de nodige frustraties lijkt te zorgen. Weet het team van Mercedes de tweede plek te verdedigen, of passeert het team van Carlos Sainz en Charles Leclerc de Britse coureurs nog in de laatste zes races van het seizoen?

Hoe gaat Danny Ric's comeback?

Na de Grand Prix van Groot-Brittannië hadden Helmut Marko en AlphaTauri genoeg gezien van Nyck de Vries en besloten ze de Nederlander op straat te zetten. Red Bull-reservecoureur Daniel Ricciardo kreeg van de leiding de kans om een klein half jaar na zijn "vertrek" uit de Formule 1 opnieuw in te stappen bij een team. De verwachtingen van zijn altijd enthousiaste fans waren hoog, maar lang kon men niet genieten van de terugkerende Ricciardo. Tijdens de Grand Prix van Nederland brak hij namelijk zijn middenhandsbeentje na zijn crash op vrijdag en dus ligt hij al enige tijd uit te roulatie.

In eerste instantie mikte hij op een comeback in Singapore, maar dat bleek veel te ambitieus. Ondertussen doet vervanger Liam Lawson het meer dan uitstekend als teamgenoot van Yuki Tsunoda. De Nieuw-Zeelander maakt indruk in de AlphaTauri en bekroonde dat onder meer met twee punten tijdens de lastige race in Singapore. Wanneer Ricciardo dus terugkeert voor het slot van dit seizoen, is het in ieder geval duidelijk dat de lat een stuk hoger gelegd is dan de eerste keer toen hij instapte. Het wordt dus interessant om te zien hoe de man uit Perth weet om te gaan met die verhoogde druk.

De Grand Prix van Las Vegas

Misschien wel één van de leukste dingen om naar uit te kijken is de allereerste Grand Prix van Las Vegas. De race in de gokstad wordt eind november alweer de derde Amerikaanse race van het seizoen na de bezoekjes aan Miami en Austin. Het is voor het eerst dat we gaan neerstrijken in Sin City en inmiddels is er al veel gezegd en geschreven over de race die door de straten én over de strip van de wereldberoemde stad aan de Amerikaanse westkust zal gaan razen.

Naast alle positieve geluiden, heeft de race ook al met een aantal controverses te maken gehad. Zo is er veel kritiek geweest op de woekerprijzen van de tickets voor de Grand Prix, terwijl de teams daarnaast hun zorgen hebben geuit over de temperaturen rond de Grand Prix van Las Vegas. De race begint bijvoorbeeld op zaterdag om 22:00 uur lokale tijd, terwijl het richting de nacht in die tijd van het jaar flink af kan koelen. Men maakt zich dus zorgen over zaken als bandentemperatuur. Het wordt boeiend om te zien hoe de gloednieuwe race precies uit gaat pakken. Wordt het een groot succes of een flater?

De strijd bij Ferrari

Ten slotte zien we nog een mooie strijd gaande bij het team van Ferrari. De illustere Italiaanse formatie beschikt met Leclerc en Sainz over twee uitstekende coureurs, al wordt Leclerc toch over het algemeen als het grotere talent van dat tweetal beschouwd. Ironisch genoeg is het echter Sainz die voorlopig de baas in het wereldkampioenschap is over de Monegask, al is het verschil van vijftien punten [150 om 135] nog altijd te overbruggen in het slot van het seizoen. Kan Leclerc nog doen wat eigenlijk van hem verwacht wordt, of sluit Sainz het seizoen als de baas in Maranello af?