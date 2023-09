Dit is de stand bij de constructeurs na de Grand Prix van Japan

Vincent Bruins

Zondag 24 september 2023 12:43

Red Bull Racing heeft haar zesde constructeurstitel binnengesleept. Dit gebeurde tijdens de zestiende Formule 1 Grand Prix van het seizoen die deze zondag in Japan werd verreden. Vier teams vielen buiten de prijzen op het Suzuka International Racing Course.

Voorafgaand aan de race in Japan was het Red Bull dat al domineerde. Met bijna driehonderd punten voorsprong op de rest van het veld was het vóór deze race al wel duidelijk dat niemand in de buurt zou komen van de Oostenrijkse renstal. Daarachter heeft Ferrari enkele punten goedgemaakt op Mercedes. De autogiganten strijden om de tweede positie bij de constructeurs met Aston Martin, maar een vierde team meldt zich in het gevecht: McLaren.

Artikel gaat verder onder video

Grand Prix van Japan

Het was dankzij de zege van Max Verstappen een goed weekend voor Red Bull. De 25 punten voor de overwinning en het extra puntje voor de snelste ronde was meer dan genoeg voor de energiedrankfabrikant om de constructeurstitel van 2023 veilig te stellen met nog zes races te gaan. Met de vierde en zesde positie maakte Ferrari vier punten goed op Mercedes wiens coureurs als vijfde en zevende over de streep kwamen. Aston Martin maakte een mindere race mee. Fernando Alonso scoorde slechts vier punten met P8 en Lance Stroll viel uit. McLaren behaalde van alle teams de meeste punten op Suzuka met 33 dankzij het dubbelpodium. De twee Alpine-coureurs completeerden de top tien, goed voor een totaal van drie punten. Williams, Haas, Alfa Romeo en AlphaTauri kwamen buiten de punten terecht.

OOK INTERESSANT: Horner apetrots na binnenslepen zesde constructeurstitel: "Verstappen was wederom uitstekend"

Stand constructeurs