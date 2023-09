Goedemorgen GPFans komt zondag om 10:00u met nabeschouwing op GP Japan

Redactie

Dinsdag 19 september 2023 09:30 - Laatste update: 11:27

Goedemorgen GPFans keert aanstaande zondag weer terug met een gloednieuwe liveshow. Ditmaal zal presentator Sebastiaan Kissing met zijn gasten terugblikken op de Grand Prix van Japan, die in de vroege uurtjes al wordt verreden op het circuit van Suzuka. Ook kunnen kijkers wederom kans maken op de F1 23-game. De uitzending begint om 10:00 uur.

De Grand Prix van Japan volgt direct op de race in Singapore, die afgelopen zondag werd gewonnen door Carlos Sainz. Max Verstappen en Red Bull Racing zullen op Suzuka, de thuisbasis van motorfabrikant Honda, terug willen slaan na een teleurstellende editie op Marina Bay. Mensen die deze wedstrijd live willen zien, zullen vroeg uit de veren moeten. De Grand Prix van Japan begint namelijk al om 07:00 uur. De uitzending van Goedemorgen GPFans blijft zoals gebruikelijk staan om 10:00 uur, wat betekent dat we zullen gaan nabeschouwen op de race in Azië. Dit gaat presentator Kissing doen met enkele vertrouwde gezichten: Asian Formula 3-kampioen Joey Alders en GPFans-redacteur Remy Ramjiawan.

Interviews met acteurs van F1-game en Beitske Visser

Hoewel het grootste gedeelte van de Goedemorgen GPFans-uitzending in het teken zal staan van de Grand Prix van Japan, is dat absoluut niet het enige wat je als kijker mag verwachten. Zo heeft videopresentator Dion de Brouwer een interview gedaan met Adam Sanderson en Emer Kelly, acteur en actrice van Breaking Point, een nieuw onderdeel in de populaire F1 23-game. Deze game wordt tijdens de liveshow ook tweemaal weggegeven aan één van de kijkers. Dus wil jij kans maken op deze game, zorg dan dat je de uitzending niet mist. Tot slot is er ook nog een deel van het interview met Beitske Visser, voormalig W Series-coureur en huidig BMW-simulatorrijder, dat te zien zal zijn.

Beitske Visser in gesprek met GPFans

Goedemorgen GPFans zondag live vanaf 10:00 uur

De nieuwe aflevering van Goedemorgen GPFans zal aankomende zondag 24 september vanaf 10:00 uur live te volgen zijn op onze website, in de app of via ons YouTube-kanaal. De uitzending duurt ongeveer anderhalf uur. De Grand Prix van Japan zal zondagochtend om 07:00 uur van start gaan en alle ontwikkelingen tijdens deze race zijn te volgen via het liveblog op onze website of in de app.