Remy Ramjiawan

Maandag 11 september 2023 08:09

Voor voormalig teamgenoot van Ayrton Senna, Gerhard Berger, is Max Verstappen de enige die het niveau van de Braziliaanse legende kan aantikken. De Oostenrijker vindt Lewis Hamilton en Michael Schumacher ook grote kampioenen, maar niet zo goed als Verstappen en Senna.

In het 2023-seizoen weet Verstappen een nieuw niveau aan te tikken, want door zo min mogelijk fouten te maken, wist hij in Monza zijn tiende zege op rij te pakken. De Limburger moest er nog wel voor strijden, maar de overwinning kwam niet echt in gevaar. De volgende stop op de kalender is de race in Singapore en volgens Helmut Marko is dat de grootste uitdaging van de tweede helft van de Formule 1-kalender. De adviseur gaat ervan uit dat als er in Zuidoost-Azië kan worden gewonnen, dat het perfecte seizoen misschien wel te behalen is.

Uniek

Berger was beginjaren negentig bij McLaren de teamgenoot van Senna en trekt bij Kronen Zeitung de vergelijking met Verstappen. "Verstappen en Senna zijn uniek in het vak - ze zijn de twee beste die ik in de afgelopen vijftig jaar heb gezien", zo vertelt hij. Het duo is in het verleden al vaak met elkaar vergeleken en dan ging het vaak over de 'over-mijn-lijk-mentaliteit'.

Statistieken

Toch zijn het Hamilton en Schumacher die de meeste wereldkampioenschappen hebben weten te verzamelen. "Schumacher en Hamilton zijn ook uitzonderlijke coureurs. Natuurlijk moet je altijd naar de statistieken kijken, ze zijn allebei fantastisch, maar Senna stierf vroeg - en Verstappen is nog jong", zo vermoedt hij dat de Nederlander nog meer records kan gaan opeisen.