Brian Van Hinthum

Donderdag 7 september 2023 18:13 - Laatste update: 18:15

Helmut Marko laat de afgelopen dagen zichzelf meermaals op kritische wijze uit over Sergio Pérez, de man die in ieder geval nog tot en met 2024 onder contract staat in Milton Keynes. Dit keer zorgt zijn opmerking voor verbaasde reacties op het internetforum Reddit, waarbij hij zelfs als 'racistisch' bestempeld wordt.

Het zitje bij Red Bull Racing in 2025 is natuurlijk erg gewild en er zijn meerdere kapers op de kust. Het contract van Pérez loopt na 2024 op zijn einde, ook al wordt de Mexicaan met enige regelmaat gelinkt aan een vroegtijdig vertrek. Christian Horner liet echter recent nog weten dat het team een contract met de man uit Guadalajara heeft in 2024 en het dus uitgesloten is dat Max Verstappen in 2024 al een nieuwe teamgenoot krijgt.

Pérez is Zuid-Amerikaans?

Eerder deze week liet Marko zichzelf al over Pérez uit door hem 'inconsistent' en 'niet gefocust' te noemen en dit keer doet hij er bij ServusTV opnieuw een schepje bovenop met een vrij bijzondere opmerking. "Dit weekend was zeker één van de betere weekenden", begint hij nog positief over Monza. "Zoals we allemaal weten, heeft hij problemen in de kwalificatie. Hij heeft last van schommelingen omdat hij Zuid-Amerikaans is, waardoor hij niet zo gefocust in het hoofd is zoals Max of Sebastian was", sneert hij richting zijn coureur.

Reddit ontploft

Vervolgens heeft hij nog wél een aantal positieve woorden over voor Pérez. "Zijn races zijn meestal wel goed. Zijn race [in Monza] was zeer, zeer goed. Hij heeft drie mensen moeten inhalen. Russell inhalen was niet gemakkelijk en de Ferrari's waren - zoals we weten - zelfs sneller dan wij op de rechte stukken. Hij deed alles goed daar", stelt de Oostenrijker. Het kwaad was echter met zijn eerdere opmerkingen al geschied en Reddit neemt Marko - daar waar Mexico nota bene in Noord-Amerika ligt - onder vuur.

