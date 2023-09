Jan Bolscher

Woensdag 6 september 2023 17:44

Helmut Marko is onder de indruk van wat Liam Lawson momenteel laat zien in de Formule 1. De Red Bull Racing-topman sluit dan ook zeker niet uit dat als hij goede dingen blijft laten zien, het snel kan gaan wat betreft een stoeltje in de koningsklasse.

Lawson - onderdeel van het opleidingsprogramma van Red Bull - maakte in Zandvoort halsoverkop zijn Formule 1-debuut als invaller bij AlphaTauri, nadat Daniel Ricciardo tijdens de tweede vrije training een breuk opliep in zijn hand. De Nieuw-Zeelander kwalificeerde zich als laatste voor de race in de badplaats, maar hield zijn hoofd indrukwekkend koel tijdens de chaotische Grand Prix op zondag, om uiteindelijk als dertiende over de streep te komen. Ook afgelopen weekend in Monza maakte hij indruk. Op Italiaanse boden kwalificeerde hij zich als twaalfde, slechts twee tienden achter teammaat Yuki Tsunoda, en op zondag liet hij meerdere knappe inhaalacties zien.

Artikel gaat verder onder video

Indrukwekkende invalbeurt

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner liet eerder deze week weten dat Ricciardo in ieder geval Singapore en waarschijnlijk ook Japan nog aan zich voorbij moet laten gaan, wat betekent dat Lawson nog wat langer de kans krijgt om zichzelf op de kaart te zetten. Daarnaast rijdt de 21-jarige coureur dit jaar zelf in de Japanse Super Formula waar hij kans maakt op het wereldkampioenschap. Al met al genoeg voer voor speculatie over een eventuele toekomst in de Formule 1, iets wat ook Marko zelf zeker niet uit lijkt te sluiten.

'Dan kan het snel gaan'

Liam is als nuchtere Nieuw-Zeelander al een tijdje bij ons in dienst", klinkt het tegenover Servus TV. Hij is een harde, maar hele slimme coureur in de duels. Het doet een beetje denken aan Bruce McLaren, hij is zeker iemand voor de toekomst. De snelheid was er in Italië, maar hij rijdt momenteel in Japan. Daar staat hij tweede in een intense titelstrijd. Die auto's zijn veel sneller dan Formule 2-auto',s, maar omdat het een Japans kampioenschap is wordt het hier niet zoveel bekeken. Misschien kan hij daar de titel pakken. Of hij dan een krijgt in plaats van een contract als reservecoureur? Het kan dan snel gaan."