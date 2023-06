Lars Leeftink

Zondag 25 juni 2023 15:49

Het Formule E-seizoen 2023 is inmiddels twaalf races oud dankzij de E-Prix van Portland die afgelopen nacht werd verreden. De stand van zaken in beide klassementen van de Formule E is daardoor als volgt. Na elk raceweekend wordt dit artikel bijgewerkt.

Aan de westkust van de Verenigde Staten won Nick Cassidy de race. De Nieuw-Zeelander versloeg Jake Dennis en António Félix da Costa in een strategische strijd op Portland International Raceway. Wehrlein liep een beetje schade op bij een van de herstarts en moest het doen met de achtste positie. De Porsche-coureur is de leiding in het kampioenschap kwijtgeraakt. Dankzij de tweede plek en de drie extra punten voor de pole position, staat Dennis nu bovenaan met 154 punten. Cassidy staat met 153 punten nu tweede, voor Wehrlein (138 punten), Evans (122 punten), Jean-Éric Vergne (97 punten) en António Félix da Costa (93 punten). Robin Frijns eindigde in Portland als tiende na een straf voor Sam Bird en dat leverde hem een puntje op. Bij de Nederlander staat de teller nu op zes.

Constructeurs

Bij de constructeurs is het Porsche dat met 231 punten bovenaan blijft. Daarna is het Envision Racing (dankzij Sébastien Buemi en Cassidy) dat met 225 punten op P2 staat en dichter in de buurt is gekomen. Envision staat voor Jaguar TCS Racing (dankzij Bird en Evans) met 184 punten, Andretti (dankzij Dennis en André Lotterer) met 177 punten en DS Penske (Stoffel Vandoorne en Vergne) met 139 punten.