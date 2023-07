Lars Leeftink

Maandag 17 juli 2023 10:03 - Laatste update: 10:05

Het Formule E-seizoen 2023 is inmiddels veertien races oud dankzij de twee races in Rome die afgelopen zaterdag en zondag werden verreden. De stand van zaken in beide klassementen van de Formule E is daardoor als volgt. Na elk raceweekend wordt dit artikel bijgewerkt.

In de warme straten van Rome wonnen Mitch Evans en Jake Dennis de twee races, races die onder meer werden ontsierd door een zware crash [eerste race] waar zes coureurs bij betrokken waren. Evans versloeg Nick Cassidy en Maximilian Günther in die eerste race, terwijl Dennis tijdens de tweede race Norman Nato en Sam Bird kon aftroeven. Pascal Wehrlein kende geen fantastisch weekend en kon twee keer net in de top tien eindigen. Dennis staat met 195 punten bovenaan in het kampioenschap, voor Cassidy (171 punten) en Evans (151 punten). Wehrlein staat vierde met 146 punten, terwijl Jean-Eric Vergne met 107 punten de top vijf afmaakt. Robin Frijns vinden we terug op P22 en scoorde dankzij twee DNF's geen punten in Rome.

Constructeurs

Bij de constructeurs is het Envision Racing dat na de twee races in Rome met 253 punten bovenaan staat. Daarna is het Porsche dat met 239 punten op P2 staat en Envision de leiding in het klassement ziet overnemen. Porsche staat wel voor Jaguar TCS Racing (met Sam Bird en Evans) met 228 punten, Andretti (dankzij Dennis en André Lotterer) met 218 punten en DS Penske (Stoffel Vandoorne en Vergne) met 153 punten.