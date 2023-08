Remy Ramjiawan

Voor Fernando Alonso is het duidelijk, Max Verstappen krijgt, in zijn ogen, niet altijd de credits die hij verdient. Sommige fans noemen de sport saai of schrijven al het succes van de Nederlander toe aan de RB19, maar daarmee wordt de prestatie van de Limburger onderschat.

Afgelopen weekend is het startschot gegeven voor de tweede helft van het Formule 1-seizoen in 2023. Verstappen is doorgegaan, waar hij voor de zomerstop al mee bezig was, namelijk het winnen van wedstrijden. Door de winst in Zandvoort wist de 25-jarige coureur Sebastian Vettel te evenaren, door negen winstpartijen op rij te boeken. Het tekent de grootse vorm van de tweevoudig wereldkampioen.

'Moeilijk om zo dominant te winnen'

In de persconferentie na de Dutch Grand Prix krijgt Alonso de vraag of Lewis Hamilton en hij hetzelfde zouden kunnen als Verstappen in de RB19. "Het wordt nogal onderschat wat Max nu allemaal bereikt. Om op zo'n dominante manier te kunnen winnen, in welke sport dan ook, is enorm lastig. Natuurlijk geloof ik dat ik op hetzelfde niveau zit, want we zitten allemaal vol zelfvertrouwen. Dus ik weet zeker dat ik het ook goed zou kunnen, Lewis weet ik niet, maar ik wel. Nee, Lewis ook natuurlijk", zo grapt hij.

'Altijd de honderd procent aantikken'

De sleutel ligt volgens Alonso in het mentale spelletje. "Je moet in een staat verkeren dat je geheel verbonden bent met de auto. Op dagen zoals vandaag, voelde ik dat ik mijn alles gaf en op honderd procent zat. Dan heb ik het over het gevoel, maar ook wat mogelijk is in de auto. In Spa of in Oostenrijk tikte ik dat niveau niet altijd aan. Dan voel je dat er ruimte is voor verbetering en ben je niet helemaal tevreden. Max bereikt die honderd procent nu vaker, dan alle andere coureurs en dat is waarom hij nu domineert."