F1-woordenboek: Alle veelgebruikte termen die jij moet kennen in aanloop naar de Dutch GP

Het raceweekend in Zandvoort staat voor de deur. Aanstaande zondag wordt de derde editie van de Dutch Grand Prix in het moderne tijdperk van de Formule 1 verreden, en dat betekent dat je er de komende dagen waarschijnlijk niet aan ontkomt om over de koningsklasse te praten. GPFans zet daarom een aantal veelgebruikte termen die jij misschien nog niet kent, op een rijtje.

De basis Formule 1-kennis is bij de meeste mensen vaak al snel gelegd. Als je wel eens races met je vrienden of familie hebt gekeken, ben je waarschijnlijk wel op de hoogte van wat DRS betekent, wat een Safety Car is of waarom een coureur voor een undercut moet gaan. Er zijn echter ook een aantal veelgebruikte termen die bij een deel van het grote publiek nog wat minder bekend zijn, zoals bijvoorbeeld drag of engine breaking. Aangezien het de komende dagen waarschijnlijk van het koffiezetapparaat tot de kapper veel over de Formule 1 zal gaan, zet GPFans een aantal van de meest gebruikte technische termen voor je op een rijtje.

Shoey

Een Shoey is één van de minder officiële Formule 1-termen, al zal menig fan van de sport inmiddels heel goed weten wat hiermee wordt bedoeld. Een Shoey is het drinken van champagne uit een gebruikte raceschoen op het podium, na afloop van een Grand Prix. Daniel Ricciardo introduceerde dit in de Formule 1 in 2016 nadat hij tweede werd in Duitsland, en staat er sindsdien bekend om.

Formation lap (formatieronde)

Een formatieronde is de ronde die de coureurs rijden voor de start van de race, voordat ze weer in de juiste startopstelling op de grid verschijnen. Deze ronde - ook wel bekend als opwarmronde - geeft coureurs de kans te kijken of alles werkt, hoe de baan erbij ligt en de banden op te warmen voor de start van de race.

107 procent-regel

Alle coureurs moeten in de eerste kwalificatiesessie (Q1) een rondetijd op het bord zetten binnen 107 procent van de snelste rondetijd in Q1. Coureurs die dit niet voor elkaar krijgen, mogen in feite niet mee doen aan de race. Onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld als een coureur tijdens één van de trainingen wél een ronde heeft gereden die snel genoeg was, kunnen de stewards besluiten de coureur toch deel te laten nemen.

Out lap

De out lap is de eerste ronde die een coureur rijdt nadat hij de pitstraat verlaat. Bijvoorbeeld na een pitstop tijdens de race, of als de coureur uit de garage wegrijdt tijdens de kwalificatie. Tijdens een race wordt deze ronde net als de rest van de ronden zo snel mogelijk verreden. Tijdens de kwalificatie is dit vaak een langzame ronde, om zo de remmen en banden op de juiste temperatuur te krijgen.

Hot lap

Een hot lap is de snelle ronde die een coureur tijdens de kwalificatie verrijdt na zijn out lap. Hier is de doelstelling altijd een zo snel mogelijke rondetijd neerzetten, om een zo goed mogelijke plek op de startgrid te bemachtigen.

In lap

De in lap is de ronde die een coureur rijdt voordat hij de pitstraat binnenkomt. Tijdens de race is dit vaak een zo snel mogelijke ronde omdat een coureur zo min mogelijk tijd wil verliezen met zijn pitstop, en de banden worden hierna in de meeste gevallen toch verwisseld. Tijdens de kwalificatie is deze ronde vaak langzaam, om de remmen en banden te koelen.

Tear-off strips

Tear-off strips zijn doorzichtige plastic strips die coureurs over het vizier van hun helm plakken voor de start van de race. Als deze vuil worden trekken de coureurs deze eraf, zodat ze weer een schoon vizier hebben.

Rijhoogte

De hoogte tussen de vloer van de auto en de oppervlakte van het circuit.

Drag (luchtweerstand)

Drag is de aerodynamische (lucht-)weerstand die een Formule 1-auto ervaart als deze in voorwaartse richting beweegt. Teams proberen deze weerstand zo klein mogelijk te maken, om zo een hogere topsnelheid te kunnen halen. Het kan echter ook ten koste gaan van de grip in de bochten, dus een goede balans hierin is erg belangrijk.

Brake test

Een brake test heb je misschien zelf ook wel eens op de openbare weg meegemaakt. Dit is wanneer een coureur plotseling zonder duidelijke reden van het gas gaat of remt, waardoor de auto onverwachts in snelheid afneemt. De achteropkomende coureur moet hierdoor vaak snel reageren om contact te voorkomen.

Mechanische grip en aerodynamische grip

De grip van een raceauto wordt onderverdeeld in twee soorten: mechanisme grip en aerodynamische grip. Mechanische grip komt voort uit de manier waarop de banden samenwerken met het chassis, en heeft niets te maken met het aantal kilo's aan neerwaartse druk. Onder andere de wielophanging en gewichtsverdeling zijn hierin bepalend. Aerodynamische grip komt voort uit de neerwaartse druk die wordt gecreëerd door de vleugels en constructie van de auto.

Slipstream

Een slipstream is wanneer een coureur binnen een bepaalde afstand van zijn voorganger rijdt, waardoor hij als het ware onder de achtervleugel van de coureur voor hem kan duiken. Hierdoor heeft hij minder last van drag/luchtweerstand, wat een hogere topsnelheid kan opleveren.

ERS-systeem

ERS staat voor Energy Recovery System. In grote lijnen zorgt dit ervoor dat de hitte van de uitlaatgassen en de kinetische energie van de remmen wordt opgevangen, wat vervolgens omgezet kan worden in extra vermogen. Dit gebeurt onder andere aan de hand van de MGU H en MGU K. Coureurs zetten dit vaak in op de rechte stukken, en sparen dit weer op in de bochten. Dit om auto's achter zich te kunnen houden en het effect van DRS te verminderen.

MGU H

De MGU-H en de MGU-K maken onderdeel uit van het ERS-systeem. De 'H van de MGU-H staat voor hitte, of eigenlijk heat. De uitlaatgassen die vrijkomen bij het gebruik van de turbo kan de MGU-H omzetten naar elektriciteit. De vrijgekomen elektriciteit kan worden gebruikt voor extra vermogen en voor het afstellen van de turbosnelheid.

MGU K

De 'K' van de MGU-K staat voor kinetische energie, oftewel kinetic energy. Bij het remmen komt kinetische energie vrij. Die energie wordt opgevangen en door de MGU-K omgezet in elektriciteit. Deze elektriciteit wordt vervolgens opgeslagen in de Energy Store, die in het Nederlands accu genoemd wordt.

Onderstuur

Als een auto onderstuurd, heeft de auto de neiging om over de voorwielen te glijden. Bij het insturen van een bocht, verliezen de voorwielen grip, terwijl de achterwielen grip houden. Als gevolg daarvan ‘duwt’ de achterkant van de auto de voorkant naar buiten. Daardoor kan een coureur veel minder scherp insturen dan hij wil en schiet hij in het ergste geval met de neus buiten de baan. Onderstuur kan ook ontstaan als gevolg van het te vroeg op het gas gaan. De voorwielen kunnen de bocht op die snelheid dan niet meer aan en verliezen grip.

Overstuur

Overstuur is het tegenovergestelde van onderstuur. Dan verliezen juist de achterbanden eerder grip dan de voorbanden en gaat de auto aan de achterkant glijden. Omdat de voorbanden wél grip houden, trekt de voorkant van de auto teveel naar binnen en glijdt de achterkant weg. Dan zie je de auto ‘uitbreken’, zoals dat heet. Vaak is dat nog wel op te vangen door coureurs, maar het is wel even schrikken. De auto gaat door overstuur soms schuin en ‘driftend’ door de bocht.

Marbles

Marbles zijn kleine stukjes rubber die tijdens het rijden - met name in de bochten - van de banden slijten. Deze stapelen zich op naast de racelijn, omdat hier doorgaans geen auto's rijden. Het kan riskant zijn om hier tijdens een race overheen te rijden, omdat de banden hierdoor geen goed contact met het asfalt kunnen maken, waardoor je grip verliest. Na het vallen van de vlag rijden de coureurs er echter vaak juist bewust overheen, om zo nog wat extra gewicht op te pikken om er zeker van te zijn dat de auto aan het minimum gewicht voldoet.

Bottoming

Met name met de hedendaagse Formule 1-auto's en het bijbehorende gestuiter, hoor je op televisie vaak iemand 'bottoming' zeggen. Dit is het moment waarop de onderkant van de auto het asfalt raakt. Dit kan bijvoorbeeld komen door een plotselinge verhoging van de baan, of - vandaag de dag - door het grondeffect. In combinatie met de titanium blokjes over de vloer zorgt dit voor de vonkenregen die je soms ziet.

Vonken onder een Formule 1-auto

Graining

Graining wordt vaak gezien als slijtage van de band, maar het ligt iets complexer. Graining treedt op als het karkas van een band koud is, terwijl de temperatuur van het oppervlak wel oploopt. Hierdoor buigt de band als het ware naar binnen, waardoor het rubber afbrokkelt en vervolgens op het oppervlak van de band blijft plakken. Hierdoor verlies je grip.

Backmarker

Een backmarker is simpelweg een coureur die op een flinke achterstand achter de rest van het veld aanrijdt. Deze coureurs worden vaak tijdens een race op een ronde achterstand gezet door de wat snellere auto's.

Flatspot

Een flatspot ontstaat als een coureur zich verremd met één of allebei zijn voorwielen, waardoor deze als het ware stilstaand over het circuit worden getrokken. Hierdoor ontstaat er een plat stuk op de band, wat de snelheid alles behalve ten goede komt. Een flatspot kan ook op de achterbanden ontstaan, bijvoorbeeld na een forse spin of als alle vier de wielen blokkeren tijdens het remmen.

Flatspot

Brake Bias

Als een coureur op zijn rempedaal trapt, treden alle vier de remmen in werking om de auto te vertragen. Een coureur kan de effectiviteit van de voorremmen in vergelijking met de achterremmen echter aanpassen door de brake bias te verschuiven. Onder natte omstandigheden wil je bijvoorbeeld meer spanning op de achterremmen, om te voorkomen dat de voorkant blokkeert. Coureurs passen de bias ook tijdens de race aan vanwege factoren zoals weinig brandstof en bandenslijtage.

Tankslapper

"Zow! Dat was een ouderwetse tankslapper!", heb je ongetwijfeld eens een commentator horen zeggen. Dit is het moment waarop de achterkant van een auto plotseling uitbreekt, waardoor een coureur in een split second moet reageren om zijn koets op de baan te houden. Hier komt echter ook wel eens bij kijken dat een coureur overcorrigeert, bijvoorbeeld door het stuur te hard naar rechts te trekken, en zodoende alsnog van de baan raakt.

Camber

Camber is de hoek waarop een band naar de auto toe helt of juist van de auto afbuigt, ten opzichte van de verticale as. Als je via een onboard-camera met een coureur meekijkt, kan je vaak goed zien dat de voorbanden iets naar binnen of juist naar buiten lijken te staan. Deze staan nooit recht onder de auto. Als een coureur door een bocht rijdt komen de banden recht te staan, waardoor de auto optimale grip heeft. Op het rechte stuk heeft een Formule 1-auto dus nooit maximale grip.

De banden hellen iets naar binnen (camber)

Delta tijd

De 'delta' is een term die wordt gebruikt om het verschil tussen twee verschillende ronden of twee verschillende auto's aan te geven. Zo is er bijvoorbeeld vaak een negatieve delta tussen de snelste rondetijd van een coureur in de eerste vrije training en zijn snelste rondetijd in de kwalificatie, omdat hij daar met weinig brandstof en nieuwe banden rijdt.

Parc ferme

Parc ferme is als het ware een soort afgeschermde parkeerplaats waar coureurs hun auto's na de kwalificatie en de race moeten neerzetten, zodat er niet meer aan gesleuteld kan worden buiten de hiervoor bedoelde tijdvakken. De teams mogen op dit moment niets meer aan de auto's veranderen, tenzij er in overleg een steward bij aanwezig is.

Formule 1-auto's in parc ferme

Powertrain

Hiermee wordt het volledige motorische systeem waarmee een Formule 1-auto van vermogen wordt voorzien bedoeld. Het bestaat uit de motor, het Energy Recovery System (ERS) en de batterijopslag. Het wordt ook wel eens de power unit (krachtbron) genoemd.

Monocoque

De monocoque is als het ware de badkuip waar een coureur in zit tijdens het rijden, waar de cockpit in is bevestigd. Achter hem is de motor gemonteerd, en aan beide voorzijden zit de voorophanging.

De monocoque van een Formule 1-auto

Scrutineering

Dit zijn de technische controles die race officials uitvoeren om er zeker van te zijn dat geen van de auto's de sportieve of technische reglementen overtreedt of heeft overtreden.

Porpoising

Sinds de invoering van de nieuwe technische reglementen en de terugkeer van het grondeffect in 2022 speelde porpoising - het stuiteren van de auto op hoge snelheid - plotseling een grote rol. Door het grondeffect worden Formule 1-auto's als het ware naar de grond geduwd. Als de vloer van de wagen te dicht bij het asfalt komt, neemt dit grondeffect af. De ophanging schiet hierdoor omhoog, waarna het grondeffect weer toeneemt. Het resultaat is dat sommige auto's op hoge snelheid extreem beginnen te stuiteren, al behoort dit probleem in 2023 voor het overgrote deel van de teams tot het verleden.