Redactie

Vrijdag 18 augustus 2023 20:40

De Grand Prix van Italië op het roemruchte hogesnelheidscircuit van Monza is één van de pareltjes op de Formule 1-kalender. Van 1 tot en met 3 september barst het spektakel weer los in het land van de pizza, de maffia en natuurlijk Ferrari en jij kunt erbij zijn. Via de GPFans Ticketshop vallen nu de laatste kaarten te bemachtigen.

Nadat het grote feest in Zandvoort heeft plaatsgevonden tijdens de Dutch Grand Prix, is het enkele dagen later alweer tijd voor de volgende race op de kalender: de Grand Prix van Italië op het roemruchte circuit van Monza. Door de jaren heen heeft The Temple of Speed, zoals de bijnaam van de baan vlakbij Milaan luidt, zich ontpopt tot één van de meest legendarische circuits op de kalender. Vanzelfsprekend is het doorgaans rond deze tijd van het jaar ook nog prachtig weer onder de warme Italiaanse zon en een reisje naar Italië is door het weer, de cultuur en het eten natuurlijk nooit een verkeerd idee. Mocht je na het racegeweld van Zandvoort dus nog geen genoeg hebben van de Formule 1, kijk dan snel verder voor tickets!

Parabolica

Hoewel een groot deel van de kaarten inmiddels uitverkocht is, zijn er nog enkele mooie plekken te bemachtigen als je er snel bij bent. Wat te denken van plekken in de wereldberoemde Parabolica-bocht, de laatste bocht voor het opkomen van het lange rechte stuk?! De grandstand Inner Parabolica, Tribune 23b, is gelegen aan de binnenkant van de iconische Parabolica bocht. Hier zie je hoe de auto’s deze laatste bocht van het circuit verlaten en accelereren tot hoge snelheden. Daarnaast biedt deze tribune uitzicht op de ingang van de pitstraat en een videoscherm waarop alle race-actie te volgen is.

General Admission en Paddock Club

Mocht je besluiten om richting Monza af te reizen voor de Grand Prix van Italië, is er voor ieder wat wils, ongeacht het budget dat je hebt. Met de General Admission-kaarten, die al te koop zijn voor de prachtige prijs van slechts 112 euro voor een heel weekend, kun je op een aantal mooie delen van het circuit vrij plaatsnemen, ideaal dus. Mocht je van plan zijn om de portemonnee te trekken en écht een ervaring willen die je nooit meer vergeet, dan kun je altijd gaan voor de Paddock Club, waarmee je dus toegang krijgt tot de paddock. Deze zijn - logischerwijs - wat prijziger: 7383 euro. Ook tussen de goedkoopste en de duurste tickets zijn er nog een aantal prachtige keuzes te vinden. Race dus snel naar de GPFans ticketshop!

Boek snel, want OP = OP!

Wil jij graag - alleen of met vrienden of familie - de Grand Prix van Italië bijwonen begin September? Bestel dan snel de allerlaatste tickets in de GPFans Ticketshop, door hier te klikken. Wees er snel bij, want OP = OP!