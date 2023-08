Remy Ramjiawan

Red Bull-teambaas Christian Horner geeft aan dat hoewel het zijn team in 2023 voor de wind gaat, hij ervoor waakt om hoogmoedig te worden. Red Bull maakt vandaag de dag weliswaar de dienst uit binnen de Formule 1, maar Horner weet maar al te goed hoe het was om te jagen op Mercedes.

Het einde van de zomerstop komt in zicht, want de Grand Prix van Nederland wordt over een kleine anderhalve week verreden. Horner blikt in gesprek met Motorsport-Total terug op het seizoen en benadrukt dat het team moet genieten van het succes, maar vooral niet arrogant of zelfgenoegzaam moet worden. Voorlopig is het Oostenrijkse team met een perfect seizoen bezig en Horner legt uit dat hij het gewoon race voor race bekijkt.

Per race bekijken

Voorlopig is de teambaas van Red Bull niet bang dat het team te hoogmoedig gaat worden, nu het seizoen uitermate succesvol verloopt. "Ik denk het niet. We bekijken het namelijk race voor race, één sessie per keer. Ik denk dat je je daarop moet concentreren. Niemand raakt afgeleid en het is een lang, lang kampioenschap", zo stelt de teambaas. Er zijn nog tien wedstrijden te gaan in de tweede helft van het seizoen en met een voorsprong van 256 punten op nummer twee Mercedes, kan het team al rustig aan naar volgend seizoen kijken. Daarnaast wordt er ook bij Red Bull Powertrains hard gewerkt aan de motor van 2026: "Er is dus veel waar de mensen zich op moeten richten."

Van jager naar prooi

Na de dominante jaren van Mercedes, staat Red Bull Racing nu bovenaan. De rol van jager kent Horner goed, nu is zijn team echter het doelwit. "De uitdagingen zijn altijd anders, want als je de jager bent, is iedereen gefocust op het team voor je. Als je plotseling de prooi wordt, is de druk heel anders. Natuurlijk hebben we veel verzoeken van al die mensen die achter ons personeel, sponsors, enzovoort aanzitten." Het blijft uiteindelijk topsport en daar tellen uiteindelijk alleen maar de prijzen. "Er komen is één ding, er blijven is iets anders. Maar ik denk dat de spirit, de cultuur die we in het team hebben, heel sterk is. We hebben een grote kracht in de diepte en een grote continuïteit over een lange periode, wat erg belangrijk is in deze business."