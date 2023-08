Remy Ramjiawan

Donderdag 10 augustus 2023 13:16 - Laatste update: 14:07

Bij veilinghuis Sotheby's gaat er deze maand weer een iconische Ferrari van Michael Schumacher onder de hamer. Ditmaal is het de F2001b, met chassisnummer 215, de wagen waar de zevenvoudig kampioen in de openingsfase van het 2002-seizoen mee heeft geracet.

Het chassis was gebouwd voor de laatste fase van het 2001-seizoen en Schumacher wist er de Grand Prix van Australië in 2002 mee te winnen. Het was de eerste overwinning van de Duitse coureur in een topjaar waarin hij een historische vijfde wereldtitel in de Formule 1 zou veroveren, waarmee hij op gelijke hoogte kwam met het record van Juan Manuel Fangio.

Historie F2001b

Aan het begin van 2002 werd duidelijk dat Ferrari de start van het nieuwe seizoen met de nieuwe auto niet zou gaan halen. De betrouwbaarheid van de versnellingsbak liet namelijk nog te wensen over. Daarom koos het team ervoor om de b-spec van het seizoen ervoor te gebruiken voor de eerste paar races. De F2001b met chassisnummer 215 werd uiteindelijk na drie races in 2002 vervangen door de F2002.

Opbrengst

"Het openbare aanbod biedt een zeldzame kans om een raceauto van echte historische betekenis te verwerven: een auto die Schumacher niet alleen naar een beroemde overwinning bracht, maar die een cruciale rol speelde bij het veiligstellen van zijn historische vijfde Formule 1-wereldkampioenschap voor coureurs", zo kondigt het veilinghuis aan. Het is nog onbekend wat de wagen moet gaan opleveren. Vorig jaar ging de F2003 onder de hamer. Het was de wagen waarmee de Duitser in 2003 furore maakte in de Formule 1 en die auto werd uiteindelijk voor een recordbedrag van 13,2 miljoen dollar geveild.