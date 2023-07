Verkoop tickets GP Belgie 2024 via GPFans gestart: Bestel hier je tickets!

Redactie

Vanaf vandaag zijn de tickets voor de Formule 1 Grand Prix van België 2024 beschikbaar voor alle fans. Wil je de goedkopere tickets nou eerder kopen dan andere fans? Dan kan dat vanaf nu bij GPFans!

Het raceweekend op Spa-Francorchamps staat ook in 2024 op de kalender, zoals vorige maand werd aangekondigd door de Formule 1. Hierdoor kunnen alle fans van Max Verstappen en de Nederlandse Formule 1-fans weer uitkijken naar een mooi tripje richting de Ardennen om hun favoriete coureur of team in actie te zijn tijdens de drie dagen dat er actie is op de baan. Het raceweekend wordt gehouden van 26 tot 28 juli 2024 en tickets zijn nu via GPFans beschikbaar voor alle drie de dagen.

Tijdens het raceweekend in België zul je drie vrije trainingen, een kwalificatie en een race te zien krijgen, met daarnaast nog tal van andere activiteiten. Het wisselvallige weer zorgt tevens meestal voor een raceweekend waarin er bijzondere dingen gebeuren en er vaak op verschillende manieren wendingen zijn. Lijkt je dit nou iets wat je niet wilt missen en absoluut moet meemaken? Koop dan hier snel je tickets!

