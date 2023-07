Goedemorgen GPFans zondag om 10:00 uur met o.a. Catsburg, Hinsey en Bleekemolen

Redactie

Dinsdag 25 juli 2023 15:30 - Laatste update: 15:48

Goedemorgen GPFans keert aankomende zondag weer terug met een nieuwe aflevering in aanloop naar de Grand Prix van België. Sebastiaan Kissing zal wederom de presentatie voor zijn rekening nemen en wordt aan tafel bijgestaan door Asian Formula 3-kampioen Joey Alders, 24u van LeMans-winnaar Nicky Catsburg en GPFans-redacteur Remy Ramjiawan.

Het belooft weer een bomvolle uitzending te worden, want op het circuit van Spa-Francorchamps staat een sprintweekend op het programma. Dat betekent dat we op zowel vrijdag, zaterdag als zondag het nodige spektakel kunnen verwachten. Tijdens de Goedemorgen GPFans-show zal er teruggeblikt worden op de gebeurtenissen van de vrijdag en zaterdag, en zal er uiteraard vooruitgekeken worden naar de daadwerkelijke Grand Prix, die later die zondag op het programma staat. Tijdens de uitzending kan er door de kijkers live meegepraat worden en kunnen er vragen worden gesteld aan de heren aan tafel.

Catsburg, Alders en Ramjiawan als tafelgasten

In de show van aankomende zondag, die om 10:00 uur van start gaat, zullen een aantal interessante namen voorbij komen. Zo schuift bijvoorbeeld Nicky Catsburg aan. De 35-jarige coureur uit Amersfoort won dit jaar de 24 uur van Le Mans met het Amerikaanse team Corvette Racing. Catsburg zal aan tafel worden vergezeld door Joey Alders, inmiddels een bekend gezicht van de show en tevens Asian Formula 3-kampioen. Om de kijkers van het laatste nieuws te voorzien, schuift ook GPFans-redacteur Remy Ramjiawan aan. Presentator Sebastiaan Kissing zal de gesprekken in goede banen leiden en Liv Jansen brengt de vragen en opmerkingen vanuit de chat rechtstreeks naar de talkshow-tafel.

Interview met voormalig Red Bull performance engineer Hinsey

Maar dat is nog niet alles. Gedurende de show zullen nog meer prominente namen hun opwachting maken. Zo zijn er onder meer interviews te zien met voormalig Red Bull performance engineer Blake Hinsey en voormalig Formule 1-coureur Michael Bleekemolen. Daarnaast kun je als kijker kans maken om een gloednieuwe F1 2023-game van EA Sports te winnen. Reden genoeg dus om aanstaande zondag om 10:00 uur in te schakelen voor de nieuwe aflevering van Goedemorgen GPFans.

Goedemorgen GPFans zondag live vanaf 10:00 uur

De nieuwe aflevering van Goedemorgen GPFans zal aankomende zondag 30 juli vanaf 10:00 uur live te volgen zijn op onze website, in de app of via ons YouTube-kanaal. De uitzending duurt ongeveer anderhalf uur. De Grand Prix van België zal zondagmiddag om 15:00 uur van start gaan en alle ontwikkelingen tijdens deze race zijn te volgen via het liveblog op onze website of in de app.