Boek nu je weekendtickets voor de Grand Prix van Oostenrijk 2024 vanaf 156 euro

Maandag 24 juli 2023 15:20 - Laatste update: 16:27

De Grand Prix van Oostenrijk is pas net achter de rug of je kunt nu alweer je weekendtickets bestellen voor de editie van 2024. Omdat deze race in Spielberg onwijs populair is bij Nederlanders, is de kaartverkoop nu al van start gegaan. En jij kunt er bij zijn! Weekendtickets zijn al beschikbaar vanaf 156 euro. Klik hier om direct te bestellen.

De Red Bull Ring kleurt ieder jaar weer volledig oranje voor de Formule 1. Duizenden Nederlandse fans trekken dan richting Oostenrijk. Grote kans dat je dit seizoen helaas geen tickets hebt kunnen bemachtigen voor deze populaire race, maar gelukkig kun je nu al kaarten reserveren voor de 2024-editie. Via de GPFans Ticketshop boek je nu al tickets voor dit evenement. Hoewel de kaartverkoop nu al storm loopt, is er nog voldoende keuze om een staanplaats of stoeltje te bemachtigen op het circuit van de Red Bull Ring. Wil jij dit spectaculaire evenement bijwonen? Klik dan hier om je kaarten te bestellen via de GPFans Ticketshop.

Beleef de fantastische ambiance in Spielberg

Het raceweekend in Oostenrijk zorgt vrijwel altijd voor een spectaculaire race. Daarnaast is de sfeer fantastisch en zijn de voorzieningen goed geregeld. Kom live aanschouwen hoe de bergen in Stiermarken tot leven komen wanneer er tussen 28 juni en 30 juni 2024 geracet en gefeest gaat worden op en rondom de Red Bull Ring. Schreeuw en juich jij je favoriete coureur naar de overwinning in Oostenrijk?

Een heel weekend naar Oostenrijk al vanaf 156,00 euro

De weekendtickets voor de Grand Prix van Oostenrijk 2024 beginnen al bij een zeer voordelige prijs van 156,00 euro. Voor deze prijs krijg je algemene toegang tot het circuit en zoek je zelf een plaatsje langs de baan. Sta je liever op één van de Red Bull Grandstands, met een vaste zitplaats en uitzicht op een groot scherm? Deze weekendtickets beginnen vanaf 333,00 euro. Wees er op tijd bij en boek je kaarten nu snel via de GPFans Ticketshop.

👉 BESTEL HIER SNEL EN VOORDELIG JE TICKETS!